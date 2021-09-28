Okullar kapanacak mı? Erdoğan’dan yüz yüze eğitim açıklaması

Veliler "okullar kapanacak mı" sorusuna yanıt ararken, son dönemde yaşanan vaka sayısındaki artış endişelendiriyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Yüz yüze eğitim öğretimin yerini alamadığını gördük. Okullarımızda yüz yüze eğitimin sağlıklı bir şekilde yürütülebilmesi amacıyla bu dönem için 722 milyonluk bir ödeneği yerlerine ulaştırdık." açıklamasında bulundu.

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Yüz yüze eğitim ile başlayan yeni öğretim yılı devam ediyor. Günlük vaka sayılarında yaşanan artış nedeniyle endişe eden veliler okullar hakkındaki son durumu merak ediyor. Cumhurbaşkan’ı Erdoğan, “Öğrencilerimizin neredeyse tamamının derslere katılması çocuklarımızın okulu özlediğini gösteriyor. Öğretmenlerimizin aşılama oranı artarken, velilerimizi ve aşı sırası gelen öğrencilerimizi de yüz yüze eğitimin kesintisiz şekilde devamı için aşı olmaya davet ediyoruz.” dedi.

OKULLAR KAPANACAK MI?

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın yüz yüze eğitim açıklaması şu şekilde…

“*Özellikle salgın döneminde teknolojinin imkanlarından istifade ile uzaktan yürütülen eğitim öğretim faaliyetlerinin yüz yüze eğitim öğretimin yerini alamadığını gördük. Bunun için bu yıl her kademedeki eğitim kurumunun faaliyetini yüz yüze sürdürmesi konusunda kararlı bir tutum ortaya koyduk.

*Ülke genelindeki resmi ve özel 71 bin 320 okulda bir milyon 172 bin öğretmenle 17 milyon 436 bini aşkın öğrencimizle eğitim öğretim faaliyetleri devam ediyor. 1,5 yıllık aranın ardından elbette ufak tefek aksaklıklar olmuştur ama bunlar da ilgili kurumlarımız tarafından süratle giderilmiştir.

*Okullarımızda yüz yüze eğitimin sağlıklı bir şekilde yürütülebilmesi amacıyla bu dönem için 722 milyonluk bir ödeneği yerlerine ulaştırdık. Temizlik konusunda herhangi bir aksaklık yaşanmaması için mevcut 71 bin temizlik personelini 42 bin ilave ile 113 bine çıkarttık.

*Öğrencilerimizin neredeyse tamamının derslere katılması çocuklarımızın okulu özlediğini gösteriyor. Öğretmenlerimizin aşılama oranı artarken, velilerimizi ve aşı sırası gelen öğrencilerimizi de yüz yüze eğitimin kesintisiz şekilde devamı için aşı olmaya davet ediyoruz.

*Bugünden itibaren de pak çok üniversitemiz önceden ilan ettikleri akademik takvime uygun şekilde eğitim öğretim faaliyetlerini başlattı. İnşallah önümüzdeki hafta da Külliyemizde üniversitelerimizin tamamını kapsayan ortak bir akademik yıl açılış töreni gerçekleştireceğiz.”

ARA TATİL NE ZAMAN? OKULLAR NE ZAMAN KAPANACAK?

*1. dönem ara tatili 15-19 Kasım,

*Yarıyıl tatili 24 Ocak-4 Şubat,

*2. dönem ara tatili 11-15 Nisan,

* Karneler 17 Haziran 2022'de dağıtılacak

OKULDA YÜZ YÜZE EĞİTİM ZORUNLU MU?

2021-2022 eğitim öğretim döneminde uzaktan eğitim seçeneği bulunmuyor. Eğitimler yüz yüze olacak şekilde başlayacak.

Milli Eğitim Bakanı Özer, sadece mazereti dolayısıyla yüz yüze eğitime katılamayacak öğrenciler için TRT EBA ve EBA platformu aracılığıyla eğitime devam edileceğini belirtti.