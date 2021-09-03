Okullar ne zaman açılacak? MEB yeni öğretim yılı takvimini açıkladı

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) yeni öğretim yılı takvimini açıkladı. Milli Eğitim Bakanlığı lise ve ortaokulun eğitimi "yüz yüze" olacağını açıklarken, eğitim 6 Eylül 2021 tarihinde başlayacak. Öğrenciler okula "maske" ile gelecek. 1. dönem ara tatili 15-19 Kasım arasında yapılacak.

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Milli Eğitim Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, “2021-2022 Eğitim Öğretim Yılı, 6 Eylül’de başlayacak, 1. dönem ara tatili 15-19 Kasım arasında, yarıyıl tatili 24 Ocak-4 Şubat arasında, 2. dönem ara tatili 11-15 Nisan arasında olacak ve karneler 17 Haziran 2022’de dağıtılacak” denildi.

OKULLAR NE ZAMAN AÇILACAK?

MEB'den yapılan açıklamaya göre 2021-2022 Eğitim Öğretim Yılı Takvimi şöyle:

* Ders zili 6 Eylül’de çalacak,

*1. dönem ara tatili 15-19 Kasım,

*Yarıyıl tatili 24 Ocak-4 Şubat,

*2. dönem ara tatili 11-15 Nisan,

* Karneler 17 Haziran 2022’de dağıtılacak

YÜZ YÜZE EĞİTİM KAÇ GÜN OLACAK?

Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, eğitim sezonu ve okulların durumuna ilişkin videolu açıklamalarda bulundu. Bakan Mahmut Özer, “Okullarımızı 6 Eylül'de tüm kademelerde yüz yüze ve tam zamanlı olarak açacağız” derken, sürece dair ayrıntıları açıkladı. Gelinen noktada corona virüsünün uzunca bir süre daha hayatlardan çıkmayacağının görüldüğünü bildiren Özer, şu ifadeleri kullandı:

* Dolayısıyla hepimiz, corona virüsünün risklerini göz önünde bulundurarak ve gerekli tedbirleri alarak hayatımızı idame ettirmek zorundayız. Daha önce de ifade ettiğim gibi, daha fazla okulları kapalı tutma lüksümüz bulunmamaktadır.

* Çocuklarımızın gelişimi, sağlığı ve geleceği için corona virüsüyle birlikte yaşamayı öğrenmek ve yüz yüze eğitime devam etmek zorundayız.

* Kıymetli öğretmenlerimiz, değerli velilerimiz ve sevgili öğrencilerimiz; inşallah, 6 Eylül 2021 tarihi itibarıyla tüm kademelerde haftada 5 gün ve yüz yüze eğitime başlıyoruz.

* Hedefimiz, sağlık koşulları aksini gerektirmediği sürece salgın öncesinde olduğu gibi okullarımızda tam zamanlı yüz yüze eğitimi devam ettirmek” ifadelerini kullandı.

“KANTİN, YEMEKHANE VE PANSİYONLAR AÇILACAK”

“Mazereti dolayısıyla yüz yüze eğitime katılamayan öğrencilerimiz için TRT EBA ve EBA platformu aracılığıyla eğitime devam edilecektir” diyen Özer, sözlerini şöyle sürdürdü:

* Okullarda eğitim, ders saatleri azaltılmadan ve mevcut öğretim programlarının bütünü dikkate alınarak gerçekleştirilecektir.

* Okula giriş- çıkış saatleri, teneffüs zamanları ve özellikle gerek duyulması halinde ikili eğitime geçilmesine ilişkin süreç, okulun fiziki kapasitesine ve mevcuduna göre il ve okul yönetimleri tarafından birlikte düzenlenecektir.

* Destekleme ve Yetiştirme Kursları yani DYK'lar sadece 8 ve 12'nci sınıflarda verilecektir. Okulların açılmasıyla kantinler, yemekhaneler ve pansiyonlar da açılacaktır.

* 1 Eylül- 3 Eylül arasında okul öncesi ve birinci sınıf öğrencilerimize yönelik uyum eğitimleri yapılacaktır.

“TEDBİRLERİN BAŞINDA EĞİTİM PERSONELİMİZİN AŞILANMASI GELMEKTE”

Bakan Mahmut Özer, öğretmenlere 1 Eylül- 3 Eylül arasında COVID-19 salgını ve okulların yeniden açılması sürecine dair seminerler verileceğini belirterek, şöyle konuştu:

* Okul öncesi ve birinci sınıf öğretmenlerimiz için ise 31 Ağustos 2021 tarihinde çevrim içi olarak salgın ve okulların yeniden açılması sürecine dair seminerler vereceğiz.

* Öğrencilerimizin sağlıklı bir şekilde eğitimlerine devam etmeleri için aldığımız tedbirlerin başında eğitim personelimizin aşılanması gelmektedir. Özellikle belirtmek isterim ki Türkiye, eğitim personelini öncelikli aşı grubuna alan ülkelerden bir tanesidir.

* Öğretmenlerimizin en az bir doz aşılanma oranı dün itibarıyla yüzde 80,34'tür ve bu oran, Türkiye'deki genel nüfusun aşılanma oranından yaklaşık yüzde 8 daha fazladır. İki doz aşılanma oranı ise yüzde 69,73'tür ve Türkiye'deki genel nüfusun aşılanma oranından yine yaklaşık yüzde 15 fazladır.

* Sevinerek belirtmek isterim ki son 12 günde yani 6- 18 Ağustos tarihleri arasında öğretmenlerimizin aşılamasında yüzde 7'nin üzerinde bir artış gerçekleşmiştir. Tüm öğretmen ve eğitim çalışanlarımız; kendi sağlıkları, öğrencilerimizin korunması ve eğitim hizmetlerinin bir daha aksamaması için lütfen aşı olsunlar.

Bakanlık bünyesinde yeni kurulan elektronik takip sistemi sayesinde il, ilçe kurum ve okul düzeyinde eğitimin aksamaması için tüm süreçlerin anlık olarak takip edileceğini bildiren Özer, şunları söyledi:

* Milli Eğitim Bakanlığı'ndaki eğitim çalışanları için aşı zorunluluğu bulunmamaktadır. Bundan dolayı, aşı olmayan personel için alınacak önlemler, Sağlık Bakanlığımız tarafından belirlenecektir.

* Aynı şekilde, herhangi bir sınıfta pozitif vaka veya temas olması durumunda yapılacaklar da Sağlık Bakanlığı'nın önerilerine göre uygulanacaktır. Öğrencilerimiz, öğretmenlerimiz ve diğer eğitim çalışanlarımız; okula maske takarak geleceklerdir.

* Öğrenci ve personelimizin okul içinde maskeye ihtiyaç duymaları durumunda okul idarelerimiz tarafından maskeler ücretsiz olarak sağlanacaktır. Kurum personeli ve öğrenciler dışındaki kişilerin, okula giriş ve çıkışları okul yönetimleri tarafından sınırlandırılacaktır.

* COVID-19 salgınına yönelik öğrenci, veli, öğretmen ve yöneticilerimiz için kılavuzlarımız hazırlanmıştır. Okullarda müdür yardımcılarımız ve nöbetçi öğretmenlerimizin yanı sıra 35 bin 936 psikolojik danışman ve rehber öğretmenimiz de sağlık tedbirlerinin uygulanmasında destek sağlayacaktır.

* Okullardaki tüm kapalı alanlar her gün dezenfekte edilecektir. Okullardaki sınıf ve tüm kapalı alanlarda bulunan kapı ve pencereler açılarak sık sık havalandırma sağlanacaktır.

“OKULA MASKE TAKILARAK GELİNECEK”

Bakanlıktan yapılan paylaşımda ise şöyle denildi:

* 6 Eylül 2021 itibarıyla tüm kademelerde haftada beş gün ve yüz yüze eğitim başlıyor.

* 1-3 Eylül tarihleri arasında okul öncesi ve birinci sınıf öğrencilerine yönelik uyum eğitimleri yapılacak.

* Mazereti dolayısıyla yüz yüze eğitime katılamayan öğrenciler için TRT EBA TV ve EBA platformu aracılığıyla eğitime devam edilecek.

* Okul öncesi ve birinci sınıf öğretmenlerimiz için 31 Ağustos 2021'de çevrim içi Kovid-19 salgını ve okulların yeniden açılması sürecine dair seminerler verilecek.

* Destekleme ve Yetiştirme Kursları (DYK) 8 ve 12. sınıflar için düzenlenecek.

* 1-3 Eylül tarihleri arasında tüm öğretmenlerimize Kovid-19 salgını ve okulların yeniden açılması sürecine dair seminerler verilecek.

* Okula maske takılarak gelinecek.

* Bakanlığımız bünyesinde kurulan yeni elektronik takip sistemi ile il, ilçe ve okul düzeyinde eğitimin aksamaması için tüm süreçler anlık olarak takip edilecek.

* Kantin, yemekhane ve pansiyonlar açık olacak.

* Eğitim çalışanları için aşı zorunluluğu aranmayacak ancak aşı olmayanlarda haftada iki kez PCR testi istenecek.

* Öğretmenlerimizin en az bir doz aşılama oranı %80,34'tür bu oran Türkiye'deki genel nüfusun aşılanma oranından yaklaşık %8 fazla.

* İki doz aşılanma oranı %69,73. Türkiye'deki genel nüfusun aşılanma oranından yaklaşık %15 fazla.

‘OKULLARA GİRİŞLER SINIRLANDIRILACAK’

Toplantıya bakan yardımcıları Petek Aşkar, Ahmet Emre Bilgili ve Sadri Şensoy ile ilgili birim amirleri ve 81 ilin milli eğitim müdürü katıldı.

‘Okulum Temiz Belgesi’ koşullarının takip edildiğini; sınıf, kantin, yemekhane varsa pansiyon her türlü kapalı alanın her gün dezenfekte edilerek hijyenin sağlanacağını belirten Özer, “Okullarda yüz yüze eğitimin bir kez daha aksamaması için maske, mesafe ve hijyen kurallarından asla taviz vermeyeceğiz. Öğrencilerimiz, öğretmenlerimiz ve diğer eğitim çalışanlarımız; okula maske takarak gelecekler. Öğrenci ve personelimizin okul içinde maskeye ihtiyaç duymaları durumunda okul idarelerimiz ücretsiz maske temin edecek. Kurum personeli ve öğrenciler dışındaki kişilerin okula giriş ve çıkışları okul yönetimleri tarafından sınırlandırılacak” dedi. (DHA)