Okullar ne zaman açılacak? MEB’ten yüz yüze eğitim talimatı

Pandemi nedeniyle son 1.5 yılı evlerinde geçiren öğrenciler yüz yüze eğitim için okullara dönmeye hazırlanıyor. MEB’in açıkladığı takvime göre; birinci dönem, 6 Eylül 2021 Pazartesi günü başlayacak. MEB tarafından yollanan 2021-2022 Eğitim Öğretime Hazırlık Çalışmaları konulu resmi yazıda, okulların eğitim ve öğretime hazır hale getirilmesi istendi.

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MEB tarafından paylaşılan 2021-2022 eğitim öğretim yılına ait takvim ile “okullar ne zaman açılacak” sorusu yanıt buldu. Okullar 6 Eylül Pazartesi günü açılacak ancak henüz yüz yüze mi, uzaktan eğitimle mi açılacak kararı alınmadı. Cumhurbaşkanı Erdoğan yüz yüze eğitim hakkında kararın 16 Ağustos alınacağını duyurdu.

OKULLAR NE ZAMAN AÇILACAK?

MEB tarafından yayınlanan 2021-2022 yılı eğitim ve öğretim yılı takvimine göre okullar 6 Eylül 2021 tarihinde açılacak.

YÜZ YÜZE EĞİTİM İÇİN KRİTİK TARİH

Okulların açılması ile ilgili de konuşan Erdoğan, Milli Eğitim Bakanı’nın değiştiğini ve müjdeyi yeni Milli Eğitim Bakanı’ndan bu hafta pazartesi (16 Ağustos) yapılacak kabine toplantısında müzakere edeceklerini bildirdi.

Erdoğan, “Kabine toplantısında kendisi bize sunumunu yapacak ve bu da o konular arasında yer alıyor aynı zamanda aşılarla ilgili çalışmalar yine bu konular arasında yer alıyor. Tabi temennimiz o dur ki yüz yüze eğitime geçebilmek. Yani bu konuyla ilgili Mahmut bey hazırlıklarını bu istikamette yapmışsa ve gerçekten okullarımızı açalım diyorsa biz de kabine olarak bu işe ikna olursak hayırlı olsun deriz çünkü çocuklarımız okullarına hasret kaldılar” dedi.

MEB YÜZ YÜZE EĞİTİM İÇİN YAZI GÖNDERDİ

Milli Eğitim Bakanlığı, il müdürlüklerine gönderdiği yazıyla okulların yüz yüze eğitime hazır hale getirilmesi talimatını verdi.

Habertürk'ün haberine göre; 81 ile gönderilen yazıda, okul ve kurum binalarının girişlerinde öğrencilerin, öğretmenlerin ve tüm çalışanların maske ihtiyaçlarını gidermek için dizayn edilmiş, içinde günlük maskelerin bulundurulması, her öğrencinin ve okul çalışanlarının ihtiyaç halinde maskesini alıp değiştirebileceği, kirli ve temiz maskenin ayrı ayrı konulacağı kumbara, bölme veya kutuların hazırlanarak hizmete sunulması istendi.