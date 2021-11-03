Okullarda bu yıl TYP kadrolarında düşüş yaşandığı ortaya çıktı

Yüz yüze eğitimim başlaması ile birlikte okullarda Toplum Yararına Programları (TYP) çerçevesinde alınan temizlik ile güvenlik personeli kadrosu artırılması beklenirken, tam tersine düşürüldüğü ortaya çıktı.

İlker KILIÇASLAN

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2021-2022 eğitim-öğretim yılının yüz yüze başlamasıyla birlikte Milli Eğitim bakanlığı tarafından okullar için ayrılan temizlik ve güvenlik personeli sayısında geçen yıla göre düşüş yaşandığı ortaya çıktı.

CHP’Lİ BAKIRLIOĞLU KONUYU MECLİSE TAŞIDI

Okullarda bu yıl özellikle sayıları azalan temizlik kadrosu ile ilgili bir çok şikayetler aldığını belirten CHP Manisa Milletvekili Ahmet Vehbi Bakırlıoğlu, konuyu TBMM'nin gündemine taşıyarak Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin ve Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer'in yanıtlanması istemiyle soru önergeleri verdi.

CHP’li Bakırlıoğlu meclise sunduğu soru önergesinde ilgili bakanlıkları şu soruları yönelitti:

“2021-2022 eğitim öğretim yılında Bakanlığınızca güvenlik görevlisi ve temizlik personeli olarak Toplum Yararına Programlarından ne kadar kadro talep edilmiş ve ne kadarı verilmiştir? Bakanlığınıza verilen kadrolarda çalıştırılacak personel okullar açılmasına rağmen neden hala işe başlatılmamıştır? İş-Kur Genel Müdürlüğünden ek kadro talebinde bulunacak mısınız? Gelecek yıl TYP kapsamında çalıştırılacak personelin okullar açılmadan işe başlatılması konusunda hangi tedbirleri alacaksınız?”

Milli Eğitim Bakanlığı(MEB) soru önergesine verdiği cevapta, Toplum Yararına Programları(TYP) çerçevesinde okullara ayrılan güvenlik ile temizlik kadrolarında bu yıl düşüş yaşandığı gözlendi.

“42 BİN PERSONEL İL EMRİNE DAĞITILMIŞTIR”

CHP'li Bakırlıoğlu'nun verdiği soru önergesine cevap veren Milli Eğitim Bakanlığı, 2021-2022 eğitim öğretim yılında 81 ildeki okullara TYP çerçevesinde 42 bin personelin atandığını belirterek şu ifadelere yer verdi:

“Bakanlığımıza bağı resmi kurumlarda yeterli sayıda sürekli kamu işçisi ve 657 sayılı Devlet memurları Kanunu'na tabi yardımcı hizmetler personeli bulundurulması yanında Toplum Yararına Programları(TYP) kapsamında 42 bin personelin 81 ile emrine dağıtımı yapılmıştır. Türkiye genelinde işe alınan personeller göreve başlamıştır.”

“KAPALI OLDUĞU DÖNEMDE 90 BİN, AÇIK OLDUĞU DÖNEMDE 42 BİN”

Soruna önergesine verilen cevapla ilgili açıklamada bulunan CHP Manisa Milletvekili Ahmet Vehbi Bakırlıoğlu, MEB'nin geçtiğimiz yıl salgın sebebiyle okulların kapalı olduğu dönemde okullara 90 bin personelin atadığını, ancak salgın riskinin hala devam ettiği ve yüz yüze eğitimin başladığı dönemde bu sayıyı 42 bine düşürdüğüne dikkat çekti.

Açıklamasında bakanlık tarafından geçtiğimiz yıllarda okullara yapılan atamalarla ilgili bilgiler veren CHP'li Bakırlıoğlu şöyle konuştu:

“2019-2020 eğitim öğretim yılında okullar için 80 bin, 2021-2021 eğitim-öğretim yılında ise 90 bin kadro ayrılmış. Asgari ücret verilen ve 9 ay çalıştırılan TYP çalışanları okulların güvenlik ve temizliği konusunda hizmet vermektedirler. Fakat 2021-2022 eğitim öğretim yılında kadro sayısında kısıtlamaya gidildiği bazı illerde bu sayının üçte bire düştüğü belirtilmektedir.

Örneğin, Manisa ilimizde geçen yıl 900 olan temizlik elemanı kadro sayısı bu yıl 308'e düşürülmüştür. Ayrıca birçok okulda ataması yapılan TYP çalışanlarının hala işe başlamadığı duyumları alıyoruz. Okullar açılmadan halledilmesi gereken bir konunun okullar açıldıktan bir, iki ay sonra personelin işe başlatılması idare açısından büyük bir zafiyettir.”

“OKULLAR SIKINTIDA, VELİLERE İSE EKONOMİK YÜK”

CHP'li Bakırlıoğlu, bu yıl okullara TYP çerçevesinde atanan personellerin sayısının yetersiz olduğunu belirterek, bu nedenle yüzlerce okulun personel sıkıntısı çektiğini ve velilere ekonomik anlamda yük getirdiğini dile getirdi.

Açıklamasına Manisa'dan örnekleme yapan CHP'li Bakırlıoğlu son olarak şöyle konuştu:

“Örneğin, Manisa'ya bu yıl TYP çerçevesinde 308 personel ataması olmuş. Ancak Manisa genelinde 1000'in üzerinde okul var. Peki bu 308 personel hangi okullara nasıl atandı. Neler kriter alındı? Her birini tek tek bir okula ataması olsa 308 okulun personeli varken, geri okul personel olmadan temizlik veya güvenlik işini nasıl yürütecek? Hala salgın tehlikesi geçmiş değil.

Böyle bir dönemde de hijyen, temizlik çok önemli. Okullarda bunu tek bir personelle nasıl sağlayacaksın. Bu konuda bir çok velilerimizden şikayetler alıyoruz. Bu sıkıntı sadece Manisa'da değil, bir çok ilimizde yaşanıyor. TYP çerçevesinde personel ataması olmayan okullarda idareciler sıkıntı yaşıyor. Yüzlerce okul şimdi bu sorunu okul aile birlikleri vasıtasıyla çözmeye çalışıyor ve bu durum ise velilere ekonomik olarak yük getiriyor. Acilen okullarda yaşanan bu sıkıntının çözüme kavuşması gerekir.”