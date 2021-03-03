Ortaokullar hangi illerde açıldı, kaç gün olacak?

Okullar için uzun süredir beklenen kararlar alındı, öğrencilerin durumu netleşti. Milli Eğitim Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, ‘2 Mart Salı günü itibarıyla tüm okul öncesi eğitim kurumlarında, ilkokullarda, 8 ve 12. sınıflarda ülke genelinde yüz yüze eğitime başlanacak.' denildi.

ORTAOKULLAR KAÇ GÜN OLACAK?

Ortaokullar düşük ve orta riskli illerde olmak üzere; Ortaokul 5, 6, 7. sınıflarda seyreltilmiş gruplar halinde haftada iki (2) gün, Ortaokul 8. sınıflarda seyreltilmiş gruplar halinde haftada 12-22 saat şeklinde eğitime başladı.

Yüksek ve çok yüksek şehirlerde ise sadece 8. sınıflarda seyreltilmiş gruplar halinde haftada 12-22 saat eğitim verilecek.

Köy ve seyrek nüfuslu yerleşim yerlerindeki eğitim kurumlarında mevcut kararlar uygulanmaya devam edecektir.

ORTAOKULLLAR HANGİ İLLERDE AÇILDI?

Ortaokulların açıldığı düşük ve orta riskli iller şu şekilde;

* Uşak, Şanlıurfa, Mardin, Şırnak, Hakkari, Siirt, Batman, Diyarbakır, Bitlis, Van, Bingöl, Muş, Ağrı, Iğdır

* Bursa, Manisa, Aydın, Denizli, Isparta, Afyonkarahisar, Eskişehir, Ankara, Çankırı, Karabük, Bartın, Kastamonu, Çorum, Yozgat, Kırşehir, Nevşehir, Adana, Hatay, Gaziantep, Kahramanmaraş, Malatya, Sivas, Elazığ, Tunceli, Erzincan, Bayburt, Erzurum, Kars