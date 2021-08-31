ÖSYM Başkanı: “Bu seneye özel ikinci ek yerleştirme yapılacak”

ÖSYM Başkanı Halis Aygün, "Birinci Ek Yerleştirme sonunda belli olacak boş kontenjanlar için bu seneye özel "ikinci ek yerleştirme" yapılacak" dedi.

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ÖSYM Başkanı Halis Aygün üniversite sınavıyla ilgili önemli açıklamada bulundu. Aygün, “Birinci Ek Yerleştirme sonunda belli olacak boş kontenjanlar için Yükseköğretim Kurulunun almış olduğu karara göre bu seneye özel “ikinci ek yerleştirme” yapılacak” dedi.

Birinci Ek Yerleştirme aşamasında genel yerleştirmede olduğu gibi TYT için 150, AYT/YDT için 180 baraj puanı uygulaması geçerli olacak.

Birinci Ek Yerleştirmeye, TYT puanı en az 150, AYT/YDT puanı en az 180 olan adaylar başvuru yapabilecek.