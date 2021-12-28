Otel, Lokanta ve İkram Bölümü için ‘Tarih ve Medeniyet Araştırma Tezi’ istendi

Adnan Menderes Üniversitesi'nin (ADÜ) Resmi Gazete'de yayımlanan Öğretim Görevlisi kadro ilanında, Otel Lokanta ve İkram Hizmetleri bölümü için 'Tarih ve Medeniyet Araştırması Tezi' şartı konuldu.

Latif SANSÜR

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ADÜ Rektörlüğü’nün Resmi Gazete’de yayımlanan 16 Öğretim, 5 Araştırma Görevlisi kadro ilan şartlarının, belli kişileri işaret ettiği iddia edildi. Üniversitedeki akademisyenler, bölümlerle ilgisi olmayan ‘ilan şartları” konulduğu için kadrolara başvuru yapamayacaklarını dile getirdi. İlanın yenilenerek, bölümlere göre şartlar konulmasını istedi.

PAZARLAMA VE REKLAMCILIK BÖLÜMÜNE TARİHÇİ

Resmi Gazete'nin 24 Aralık tarihli sayısında yayımlanan ilanda Pazarlama ve Reklamcılık bölümüne yerleştirilecek adaylara “Tarih Alanında Tezi Yüksek Lisans yapmış olmak. Belgelendirmek kaydıyla Yüksek Lisans mezuniyetinden sonra Halkla İlişkiler ve Basın alanında en az 5 yıl deneyime sahip olmak” şartı getirildi.

Çağrı Merkezi Hizmetleri için başvuracak kişilerde “Türk Dili ve Edebiyatı Alanında Tezli Yüksek Lisans yapmış olmak”, Otel Lokanta ve İkram Hizmetleri bölümü için “Tarih ve Medeniyet Araştırması alanında tezi Yüksek Lisans yapmış olmak”, Büro Hizmetleri ve Sekreterlik Bölümü için ise “Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi Bölümü lisans mezunu olmak” şartları istendi.

REKTÖR ALDEMİR: BÜROKRASİYİ AŞMAK İÇİN

SÖZCÜ muhabirinin ulaştığı ADÜ Rektörü Osman Selçuk Aldemir, “Kesinlikle belli kişileri işaret etmiyor. Amaç bürokrasiyi aşmak. Boş kadro olan bölümlere alacağımız öğretim görevlilerini, görevlendirme ile asıl ihtiyaç duyulan ve ilanda belirtilen özelliklere uygun bölümlerde görevlendireceğiz ” dedi.