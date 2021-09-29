Pedagojik formasyon başvuru ne zaman? Pedagojik formasyon kimler formasyon alır?

Pedagojik Formasyon Eğitimi Sertifika Programı, YÖK ile MEB arasında imzalanarak yürülüğe girdi. Pedagojik formasyon alan bölümler Talim ve Terbiye Kurulunun (TTK) kararı ile belirlendi. Pedagojik formasyon başvuru işlemleri MEB'in yaptığı açıklamaya göre Ekim ayında alınacak.

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‘Pedogojik Formasyon Eğitim Sertifika Programı’nın yeniden başlatılacağını açıklayan Yükseköğretim Kurulu (YÖK) tarafından Çerçeve Usul ve Esasları belirlendi. YÖK ve MEB arasında daha önce imzalanan “Pedagojik Formasyon Eğitimi Sertifika Programı” güncellenerek yürürlüğe girdi.

PEDAGOJİK FORMASYON BAŞVURUSU NE ZAMAN BAŞLIYOR?

Pedagojik formasyon eğitimi, bu yıl itibariyle yükseköğretim kurumlarında yüksek lisans programı olarak verilecek. Pedagojik formasyon eğitimini başarıyla tamamlayan adaylar atanma hakkını elde edecek. MEB tarafından yapılan açıklamaya göre başvuru işlemleri Ekim ayında başlayacak.

PEDAGOJİK FORMASYON KİMLER ALABİLİR?

Talim ve Terbiye Kurulunun (TTK), 20 Şubat 2014 tarihli ve 09 sayılı kararının ekinde yer alan yükseköğretim programlarından mezun olanlarla yurt dışındaki yükseköğretim kurumlarından mezun olan adaylar Pedagojik formasyon eğitimi alabilecek. Pedagojik formasyon alan bölümlere aşağıdaki yer alan kılavuzdan ulaşabilirsiniz.

PEDAGOJİK FORMASYON ALAN BÖLÜMLER KILAVUZU

PEDAGOJİK FORMASYON NEDİR?

Eğitim fakülteleri ‘pedagojik formasyon’ dersi alarak mezun olurken, diğer öğretmen yetiştiren kurumların mezunları da isterse eğitim fakültelerinde bu eğitimi tamamlayabiliyor. Adaylara gelişim psikolojisi, ölçme-değerlendirme, sınıf yönetimi, rehberlik gibi dersler veriliyor. Bu programlara MEB Talim ve Terbiye Kurulu’nun açıkladığı yaklaşık 100’e yakın alandan mezun olan herkes katılabiliyor. Pedagojik formasyon programları, sadece eğitim/eğitim bilimleri fakültesi ve eğitim bilimleri bölümü olan üniversitelerde açılabiliyor.