PMYO giriş sınavı sonuçları açıklandı: 2021 PMYO sonuçları sorgula

PMYO giriş sınavı sonuçları Polis Akademisi resmi sitesinde açıklandı. PMYO sınavı sonuçları adaylar tarafından e devlet üzerinden sorgulanabiliyor. Emniyet Genel Müdürlüğünün ihtiyacı olan erkek, kadın polis memuru adayı öğrenci alımı için PMYO sınavı düzenlemiş, 2.000 erkek, 500 kadın olmak üzere toplam 2.500 öğrenci alımı yapılacağını duyurmuştu.

Yazıları büyüt

Yazıları küçült

Standart boyut

Emniyet Genel Müdürlüğünün ihtiyacı olan erkek, kadın polis memuru adayı öğrenci alımı için Polis Akademisi Başkanlığı tarafından yapılan 2021 Yılı PMYO Giriş Sınavı sonuçları açıklandı. Sınavlarda başarılı olarak Polis Meslek Yüksekokullarında eğitim gören ve eğitim sonunda başarılı olan adayların polis memuru olarak atamaları yapılacak.

PMYO GİRİŞ SONUÇLARI SORGULAMA EKRANI

PMYO GİRİŞ SINAVI SONUÇLARI NASIL SORGULANIR?

PMYO sınav sonuçları https://www.pa.edu.tr/ sayfa üzerinden e-Devlet ekranında sorgulanıyor. Adaylar sonuçları e-Devlet ekranına TC kimlik no ve şifre bilgilerini girerek öğrenebiliyor.

PMYO GİRİŞ SINAVINI KAZANAN ASKER ÖĞRENCİLER İÇİN DUYURU

PMYO tarafından duyuru şu şekilde;

Milli Savunma Bakanlığı tarafından Başkanlığımıza, askerlik görevini yapmakta iken Polis Eğitim ve Öğretim kurumunun sınavlarını kazanan adayların 1111 Sayılı Askerlik Kanununa göre geçici terhis işlemlerinin yapılmasının mümkün olmadığı bildirilmiştir.

2021 Yılı PMYO Giriş Sınavını asıl olarak kazanan adaylardan, intibak eğitiminin başlayacağı 07.11.2021 tarihi itibariyle askerlik görevine devam edecek olan adayların ekteki dilekçeyi eksiksiz şekilde doldurarak 07.11.2021 tarihine kadar askerlik yaptığı birimden Polis Akademisi Başkanlığımıza üst yazı aracılığıyla göndermeleri gerekmektedir.

Dilekçeyi gönderen adayların PMYO Müdürlüklerine planlamaları terhislerine müteakip yapılacaktır. Belirtilen tarihler arasında dilekçe göndermeyen adaylar, adaylık haklarından feragat etmiş sayılacaktır.

Adayların bundan sonraki gelişmeleri www.pa.edu.tr adresinden takip etmeleri gerekmektedir.

SINAV SONUÇ LİSTESİ NASIL BELİRLENİYOR?

Başarı sıralamasına esas Polis Meslek Yüksek Okulu Giriş Puanı; fiziksel yeterlilik sınavı puanının % 25'i, mülakat sınavı puanının % 50'si ile 8'inci maddenin birinci fıkrasının (ç) bendine göre belirlenen puan türünden ya da türlerinden adayın en yüksek puanının % 25'inin toplamıdır.

Polis Meslek Yüksek Okulu giriş puanına göre erkek, kadın ve Şehit veya vazife malulü eş veya çocukları için asıl, yedek ve başarısız olmak üzere ayrı ayrı sınav sonuç listesi düzenlenir. Sınav sonuçları Başkanlığın internet sitesinden duyurulur.

Başarı sıralaması puanında eşitlik olması halinde sırasıyla TYT'den alınan puan, mülakat puanı, fiziksel yeterlilik puanının yüksekliği esas alınır. Bunlarda da eşitlik olması halinde yaşı küçük olan aday tercih edilir.