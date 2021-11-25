Profesörden tepki: Hani adrese teslim ilan çıkmayacaktı?

Bursa Uludağ Üniversitesi Hukuk Fakültesi, Kamu Hukuku bölümüne 'Avrupa Birliği Hukuku' Ana Bilim Dalı programı için araştırma görevlisi alımı için özel şart olarak Hukuk Fakültesi ve Uluslararası İlişkiler Bölümünden mezun olmak, Uluslararası İlişkiler alanında Tezli Yüksek Lisans yapmış olmak ve Kamu Hukuku alanında tezli yüksek lisans yapılmasına tepki gösterildi.

Halil ATAŞ

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Bursa Uludağ Üniversitesi Hukuk Fakültesi, Kamu Hukuku bölümü için araştırma görevlisi ilanı verdi. Kamu Hukuku Bölümü Avrupa Birliği Hukuku Anabilim Dalında özel şart olarak; Hukuk Fakültesi ve Uluslararası İlişkiler Bölümünden mezun olmak, Uluslararası İlişkiler alanında Tezli Yüksek Lisans yapmış olmak ve Kamu Hukuku alanında tezli yüksek lisans yapılması yer aldı.

“HANİ ADRESE TESLİM İLAN ÇIKMAYACAKTI”

Uludağ Üniversitesi Hukuk Fakültesi Kamu Hukuku Bölüm Başkanı Prof. Dr. Zeynel T. Kangal, sosyal medya hesabından ilana tepki göstererek, “Bu ilandaki özel koşula ilişkin ne anabilim dalı başkanının ne de bölüm başkanı olarak benim bilgim ne de fakülte yönetim kurulunun kararı var. Hani adrese teslim ilan çıkmayacaktı?” diye sordu.

“DONANIMINA GÜVENEN BİRİ BUNLARA BAŞVURMAZ”

Böyle bir ilanın daha öncede denendiğine işaret eden Kangal, şu bilgileri paylaştı;

* Bir önceki ilanda başka bir anabilim dalı için denediler, olmadı. Şimdi koşulu daha da genişletip ve özelleştirip hiçbir öğretim üyesi olmayan, sadece bir seçimlik dersi olan bir anabilim dalı için yeniden deniyorlar.

*Böyle bir yola başvurarak adına özel koşullu ilan çıkaran, fakülte iradesini hiçe sayan adayın da ahlaki ve etik sorunları olduğu açık. Donanımına güvenen biri bunlara başvurmaz. Mesleğe nasıl başlarsa öyle de gider.