Sahte belge skandalı!

Nükleer santraller dahil tehlikeli ve çok tehlikeli işler ile ilk yardım, gıda hijyeni gibi 259 meslekte çalışmak için şart olan ‘mesleki yeterlilik' belgeleri ile ilgili ilk kez bu kadar yüksek sayıda bir iptal yapıldı. Skandal, İzmir Menderes Halk Eğitim Merkezi'nde yaşandı.

BAKANLIK EL KOYDU

MEB Maarif Müfettişleri, 19 bin 832 kişiye usulsüz ‘Mesleki Yeterlilik Belgesi' dağıtıldığını saptadı. Hayat Boyu Öğrenme Genel Müdürü Yusuf Büyük, skandala el koydu. Bakanlık, 19 bin 832 belge iptal etti. İzmir Valiliği'ne isim listesini resmi yazıyla bildirdi. HEM Müdürü İsa Elbir, açığa alınıp, dava açıldı.

“FATURA BANA KESİLDİ”

Suçlamaların odağındaki Menderes HEM Müdürü İsa Elbir, “Adli, yargılama başladı. Ne olup bittiğini ben de bilmiyorum. Bakanlık, protokol olmadan kurs açıldığı için belgeleri iptal etti. Fatura bana kesildi. Bir tek ben suçlandım. İlçe müdürü, şube müdürleri izin vermezse, kurslar açılamaz. Belge satışı yok” dedi.

Mesleki Yeterlilik Belgesi nedir?

İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu 2018'de değişti. ‘Tehlikeli ve Çok Tehlikeli İşler' sınıfındaki meslekleri yapabilmek için ‘diploma, bitirme belgesi, yetki belgesi, sertifika, bağımsız iş yeri açma, kalfalık, ustalık, usta öğreticilik' gibi Mesleki Yeterlilik Belgesi zorunluluğu getirildi. Bu belgeleri Halk Eğitim Merkezleri kurs açarak veriyor. Sahte belgeler, yasanın yürürlüğe girdiği 2019 yılı Aralık ayında dağıtılmış.