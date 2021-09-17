Samsun’da 14 öğretmen 34 öğrenci corona oldu, 32 sınıf kapatıldı

Yüz yüze eğitim başladığı 6 Eylül'den bu yana Samsun'da 14 öğretmen, 34 öğrencinin corona oldu. Kentte 32 sınıfın ise corona nedeniyle kapatıldığını açıklandı. Çankırı'da da 4 sınıf kapatılırken yurtta kalan kız öğrencilerin birinin testi pozitif çıkınca temaslı 8 öğrenci karantinaya alındı.

İsmail AKDUMAN

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Eğitim-Sen Samsun Şube Başkanı Arzu Topaloğlu, okulların pandemi tedbirleri alınmadan açıldığını, yeterli sayıda temizlik personeli bulunmadığını ve sınıfların 40-45 kişilik olduğunu belirterek, sıkıntılı günler yaşandığını söyledi. Topaloğlu, eğitimin 2 hafta önce başlamasına rağmen öğrenci ve öğretmenlerde görülen vakaların endişe verdiğini dile getirdi.

TEDBİRLER ALINMADAN EĞİTİM BAŞLADI

Okullarda meydana gelen corona virüs vakaları nedeni ile kaygılı olduklarını vurgulayan Arzu Topaloğlu,

“Samsun’da şuan 32 sınıf karantinada ve bu sınıflar kapatıldı. 6 Eylül’de başlayan yüz yüze eğitim sonrası 14 öğretmen, 34 öğrenci ve bir memur pozitif durumda. Okullar ekstra hiç bir tedbir alınmadan açıldı.

Pandemi öncesi okullar nasılsa, şuan okullar aynı şekilde. Okullar fiziken hiç bir hazırlık yapılmadan açıldı. 45 kişilik olan sınıfların sayısı azaltılmalı. Sınıflara ekstra havalandırma düzenlemesi yapılmadı. Öğrencilerin birlikte kullandıkları alanların, örneğin tuvaletler gibi sayısı arttırılmadı.

Yine öğretmenler için öğretmenler odası sayısı okullarda arttırılabilirdi. Bu da yapılmadı. Ek derslik talebimiz vardı. Ve biz, bunların hiç birinin yapılmadığını gördük. Okullarda çalışan temizlik personeli ile ilgili ciddi sıkıntılar var. Gerekli hijyenin sağlandığını düşünmüyoruz” dedi.

VALİ AÇIKLADI: ÇANKIRI’DA 4 SINIF KAPATILDI

Öte yandan Çankırı Valisi Abdullah Ayaz, kentte corona virüsü tespit edilen öğrencilerin bulunduğu 4 sınıfta eğitime ara verildiğini açıkladı.

Ayaz, yüz yüze eğitimi her şartlarda devam ettirmek için çalıştıklarını belirterek, Sosyal Bilimler Lisesi Kız Pansiyonunda Covid-19 testi pozitif çıkan 1 öğrenciyle temaslı olan 8 öğrencinin karantinaya alındığını söyledi.