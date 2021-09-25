Samsun’da 3 haftada, 45 öğretmen 175 öğrenci corona oldu

6 Eylül'de başlayan yüz yüze eğitim öğretim döneminin ilk 3 haftasında okullarda corona vakaları hızla artmaya devam ediyor. Eğitim-Sen Samsun Şube Başkanı Arzu Topaloğlu, okullarda vakaların patladığını belirterek, kentte 45 öğretmen ile 175 öğrencinin pozitif olduğunu ve 143 sınıfın da kapatıldığını açıkladı.

İsmail AKDUMAN

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Kamu Emekçileri Sendikaları Konfederasyonu’na (KESK) bağlı Eğitim-Sen Samsun Şube Başkanı Arzu Topaloğlu yazılı yaptığı açıklamada, kentteki okullarda corona virüs vakalarının artmaya devam ettiğini ileri sürdü.

“TALEPLERİMİZE HALEN KULAK TIKANMAKTADIR”

Yüz yüze eğitimde 3 haftanın değerlendirmesini yapan ve okullardaki corona virüs vakalarını paylaşan Şube Başkanı Topaloğlu, şunları söyledi:

“2. hafta itibariyle 19 öğretmen arkadaşımız ile 54 öğrencimiz pozitif iken ilimiz genelinde 50 sınıfımız karantinaya alınmıştı. 3. hafta sonunda ise 26 öğretmen ile 121 öğrencimizin pozitif olduğu ve 93 sınıfımızın karantinaya alındığını tespit ettik.

Ancak taleplerimize halen kulak tıkanmaktadır. Bu süreçte yaşanabilecek sorunların yaşanmaması, yüz yüze eğitimin sağlıklı koşullarda devam edebilmesi için eğitim sendikası olmanın bilinciyle, okullarımızda yaşanan gelişmeleri gün gün yakından takip ederek, kamu yöneticilerini uyarmak, kamuoyunu bilgilendirmek ve gerektiğinde sorumluluk almak gibi görevlerimiz olduğunun farkındayız.”

45 ÖĞRETMEN VE 175 ÖĞRENCİ POZİTİF

Üç hafta sonunda Samsun’da 45 öğretmen, 175 öğrencinin pozitif ve 143 sınıfın karantinada olduğunu belirten Topaloğlu, “Okulların açıldığı günden bugüne yardımcı personel ve temizlik personel görevlendirmelerinin halen yapılmadığı, ek derslik yapılmadığı için sınıfların seyreltilmesinin gerçekleşmediği ve ortalama 40 kişilik sınıflarda ders işlendiği, okul kantinleri, öğrenci tuvaletleri, öğretmen odaları gibi ortak kullanım alanlarının sayısının artmadığı, sınıfların güvenli bir şekilde havalandırılması için herhangi bir çalışmanın olmadığı, bizlerin okulların öğrenci sayılarının mümkün olduğunca azaltılması talebimize karşın, ‘deprem güçlendirmesi’ adı altında bazı okulların birleştirilmesi yoluna gidildiği görülmektedir” diye konuştu.

ALINACAK TEDBİRLERİ AÇIKLADI

Arzu Topaloğlu, okullarda eğitimin yeniden kesilmemesi için alınması gereken tedbirleri şu şekilde açıkladı:

“Sınıf seyreltilmesi için ek derslik planlayın, en kısa sürede temizlik ve yardımcı personel görevlendirmesi yapın, ortak kullanım alanlarının sayısını çoğaltın, sınıfların havalandırılması için gerekli düzenlemeleri yapın, 40 dakikalık ders süresini 30 dakikaya çekmek için gerekli planlamaların yapılmasını sağlayın.

Okul öncesi sınıflarındaki ders sürelerini 50 dakikadan 30 dakikaya indirmek için gerekli planlamayı yapın, ‘Deprem güçlendirmesi” sebebiyle okulları birleştirmek yerine özel sektöre ait atıl binaları kamulaştırın, tadilat yapılan okullara devredin, esas yerleşkesinden farklı binalara taşınan okullardaki öğrencilerin servis ücretlerini karşılayın, kapatılan köy okullarını açarak taşımalı eğitim sistemine son verin.

Aksi takdirde; yukarıda ifade edilen rakamlar her hafta artmaya devam edecek, eğitim emekçileri ve öğrencilerimiz sağlıklarından olacaktır. Çözüm basittir, eğitime daha fazla kaynak aktarmak ve akılcı bir şekilde süreci yönetmek.”