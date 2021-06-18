Sınıf tekrarı şart!

Salgında okulları tam kapasite hiç açamayan MEB, bugün karne vererek, 2020-2021 Eğitim-Öğretim yılını kapatıyor. Eğitim İş Sendikası temsilcisi Birleşik Kamu İş Konfederasyonu MYK Üyesi Eğitim Uzmanı Ali Taştan, öğrencilerin yanı sıra bu yıl eğitimcilerin MEB'e de karne verdiğini söyledi.

Eğitimcilerin MEB karnesini Eğitim Uzmanı Ali Taştan, SÖZCÜ'ye anlattı:

ÖĞRENCİLER BORÇLANDI

“Cumhurbaşkanı, 24 Ağustos'ta okulları tam kapasite açacağını açıkladı. Sağlık Bakanlığı, 4 metrekarede bir öğrenci olmasını istedi. Bu istek, 57 bin derslik açığı olduğunu ortaya çıkardı. 21 Eylül'de sadece birinci sınıfları, haftada 1 gün açabildiler. Okulları, bırakın tam kapasite açmayı, milyonlarca öğrenci bir gün bile okula gitmeden tüm dersleri, alt sınıftan borçlu üst sınıfa geçirildi.”

SINIF TEKRARINA KALDI

“Türkiye'nin, dünyada okulları en uzun süre kapalı kalan 4. ülke olması utancı nedeniyle MEB'e zayıf karne verdik. Eğitimde eşitsizlik giderilmediği gibi salgınla birlikte tam tersine katlandı. Türkiye'nin salgında boşa geçen 1.5 yıllık öğrenme kaybını telafi edebilmesi için en az 20 yıla ihtiyacı var. Yeterince sorumluluk almayan MEB'i başarısız bulup, sınıf tekrarına bıraktık.”

OKUL UNUTULDU

“MEB' in resmi açıklamasına göre açık ortaokul, lise ve özel okullar haricindeki resmi okullardaki 2 milyon 339 bin öğrenci EBA'ya hiç erişemedi. Son 1,5 yıldır yüz yüze eğitim neredeyse hiç yapılamadı. Tablet ve bilgisayar ihtiyacı olan 2 milyon öğrenciden sadece 664 bini karşılandı. Veli ve öğrenciler sorunlarla baş başa bırakıldı. Salgın, çocuklar arasındaki eşitsizliği arttırdı.”

UÇURUM OLUŞTU

“İmkanı iyi olan aileler, çocuklarının ders açıklarını özel dersle kapatıp, öğrenme kayıplarını en aza indirdi. Yoksul aile çocuklarının tablet ve bilgisayarı zaten yoktu. Aileleri, salgında işsiz de kaldı. Maddi olarak yoksullaşırken, öğrenme yoksulu da oldular. Aralarında korkunç bir uçurum oluşan bu iki grup çocuk, 6 Haziran' da aynı LGS'de yarıştırıldı.”