Soner Çetin’den yeni yurt müjdesi

Çukurova Belediye Başkanı Soner Çetin, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun talimatı üzerine yeni bir öğrenci yurdu yapılması için hemen çalışmalara başlanacağını açıkladı.

Mehmet SERBES

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Çukurova Belediye Başkanı Soner Çetin, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nu ziyaretinde Adana’nın Çukurova ilçesine yeni bir yurt müjdesi verdi. Soner Çetin, Kemal Kılıçdaroğlu'nu parti genel merkezini ziyaretinde Çukurova Belediyesi'nin çalışmaları, devam eden yatırımlar ve hayata geçirilmesi düşünülen projelerle ilgili bilgi verdi.

Kemal Kılıçdaroğlu konuyu bugünlerde gündemde olan üniversite öğrencilerinin yurt sorununa getirdi. Kılıçdaroğlu “Barınma konusu öğrencilerin en önemli sorunlardan biri. Çukurova'ya çok güzel bir yurt yaptınız. Elinize sağlık. Sizden yeni bir yurt yapmanızı bekliyorum. Siz inandığım, güvendiğim bir belediye başkanısınız. Biz iktidara geldiğimizde yurt sorununu 1 yıl içinde çözeceğimizin sözünü verdik. Bu konuda belediyelerimize de önemli görev düşüyor” şeklinde konuştu.

HEMEN ÇALIŞMALAR BAŞLAYACAK

Çukurova Belediye Başkanı Soner Çetin de bunun üzerine “derhal” diyerek hemen çalışmalara başlanacağını ifade etti. Adana'ya döner dönmez bu konuya öncelik vereceğini belirten Başkan Soner Çetin, yapılacak yeni yurdun da olabilecek en kısa sürede bitirileceğini ve öğrencilerin hizmetine sunulacağını kaydetti.

ATATÜRK ÖĞRENCİ EVLERİNE İLGİ BÜYÜK

Çukurova Belediyesi toplam 530 öğrenci kapasiteli yarısı kız yarısı erkek öğrenciler için iki yurt yapmıştı. Öğrenci yurdunun açılışı 28 Kasım 2020 tarihinde CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun katılımı ile toplu açılış ve temel atma töreninde gerçekleştirilmişti. Ancak pandemi nedeniyle üniversiteler uzaktan eğitim verdiği için yurt öğrenci kabul edememişti. Atatürk Öğrenci Evleri bu eğitim döneminde öğrenci kabulüne başladı ve büyük bir taleple karşılaştı.