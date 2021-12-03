Sosyal medya paylaşımları nedeniyle Profesör kampüse alınmadı

Boğaziçi Üniversitesi'nin eski mezunlarından Prof. Erinç Yeldan özel güvenlik görevlileri tarafından kampüse sokulmadı. Yeldan'ın içeri alınmamasını protesto eden akademisyen, öğrenci ve mezunlar ana kapıya yürüdü.

Sozcu.com.tr

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Boğaziçi Üniversitesi'nde aylardır süren protestolar bugün de devam etti. Üniversitenin eski mezunlarından Prof. Erinç Yeldan okula sokulmadı. Yeldan'ın okula alınmamasının gerekçesinin yaptığı sosyal medya paylaşımları olduğunu öne sürüldü ve kapıdaki güvenliğin, ‘Talimat böyle' dediği iddia edildi.

“ÜLKEM ADINA UTANIYORUM”

Yeldan'ın içeri alınmamasını protesto eden akademisyen, öğrenci ve mezunlar ana kapıya yürüdü. Duruma sosyal medya hesabından tepki gösteren Yeldan ise;

“1982 yılında gururla mezun olduğum Boğaziçi Üniversitesi'ne 3 Aralık itibariyle girişimin Genel Sekreterlik emriyle yasaklanmış olduğunu öğrendim. Kampüse girmem güvenlik görevlileri tarafından engellenmekte. Bu keyfi ve hukuk dışı uygulamanın tam da Boğaziçi Üniversitesinin Rektörlüğüne yakışır olduğunu söyleyebilirim. Ülkem adına utanıyorum.” açıklamasında bulundu.

AKŞENER’DEN DESTEK GELDİ

İYİ Parti lideri Meral Akşener, Yeldan’a sosyal medya üzerinden destek vererek aşağıdaki sözleri paylaştı;

“Erinç Hoca, ülkemizin yetiştirdiği çok değerli bir bilim insanımızdır…

Böyle bir değerimizin emeğiyle mezun olduğu okula alınmaması, utanç verici.

Akademinin üzerine vesayetin gölgesini düşüren bu zihniyetten, ilk sandıkta kurtulacağız.”