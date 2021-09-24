‘Temizlik personeli için velilerden para istendi’

Eğitim öğretim döneminin başlamasının ardından pandemi döneminde okullarda temizlik sorunu baş gösterdi. İŞKUR'dan sezonluk alınan temizlik personelinin yeterli olmaması üzerine, Trabzon'da veliler çocuklarının sağlığı için kendi aralarında para toplayarak temizlik görevlisi tutmaya başladı.

İsmail AKDUMAN

Yazıları büyüt

Yazıları küçült

Standart boyut

Okullarda corona virüsü vakaları hızla yayılmaya devam ederken, okullarda temizlik sorunları baş göstermeye başladı. İŞKUR üzerinden her okula bir temizlik personeli verilmesine rağmen, sınıfların ve öğrenci ortak alanlarının tam temizlenmediğine dikkat çeken veliler kendi ceplerinden temizlik personeli tutmaya başladı. Okul Aile Birliği tarafından tutulan temizlik personelinin maaşlarını velilerin karşıladığı belirtildi. Gelecek Partisi Trabzon İl Başkanı Hasan Kamil Velioğlu, sosyal medya hesabından Trabzon Araklı İstanbul Ticaret Odası Şehit Er Zeki Ayvemli İmam Hatip Ortaokulu Okul Aile Birliği tarafından velilere gönderilen ve temizlik personeli ücreti istenilen belgeyi paylaşarak tepki gösterdi.

“NEYİN ÖNLEMİNİ ALDINIZ?”

Okul Aile Birliği Kararını paylaşarak sert eleştirilerde bulunan Velioğlu, “06.09.2021 tarihinde eğitim öğretim dönemi başlarken ‘tüm pandemi önlemleri alındı’ yalanını söyleyenler hiç utanmıyorsunuz değil mi? Okulların temizliğini yapacak personelleri bile okullara göndermeden neyin önlemini aldınız? Her gün Hijyene dikkat edin diye milleti uyarırken devlet okullarına emanet edilen çocuklarımız için siz ne yaptınız? Bu zor şartlarda milletin sorunlarını çözmeyecekseniz, yanında olamayacaksanız daha ne zaman olacaksınız?” diye sordu.

TEMİZLİK PERSONELİ İÇİN VELİLERDEN PARA İSTENDİ

Okul Aile Birliği tarafından alınan kararda ise, okula temizlik personeli verilmediği belirtilerek, “2020 – 21 Eğitim Öğretim yılı 6 Eylül tarihinde başlamış olmasına rağmen okulumuza temizlik yapmak için hizmetli verilmemiştir. Sizin de bildiğiniz gibi pandemi döneminde çocuklarımızın temiz ve sağlıklı bir ortamda ders yapabilmeleri için okulumuzda 6 Eylül tarihi itibariyle 3 temizlik görevlisi görevlendirilmiştir. Görevlendirdiğimiz elemanların maaşlarını ödeyebilmemiz için; Okul Aile Birliği Yönetim Kurulu olarak her ay (Eylül, Ekim, Kasım, Aralık, Ocak, Şubat, Mart, Nisan, Haziran) velilerimizden 50 TL okulumuza bağış olarak verilmesini talep ediyoruz. Hizmetin aksamaması ve okulun kapanmaması için her velimizin en kısa zamanda talep edilen parayı vereceklerine inanıyor, hepinize saygılar sunuyorum” denildi.

Öte yandan Trabzon'da 650 okul bulunmasına rağmen İŞKUR üzerinden 250 personel alımı yapılmıştı.