Türkan Saylan’ın izinde eğitimle dolu 32 yıl

ÇYDD, Türkan Saylan’ın öncülüğünde ‘Okumayan kimse kalmasın’ diyerek 1989’da kuruldu. 1997’de 17 kız öğrenciyle başlayan eğitim bursu projesinde bugün 91 bin öğrenciye ulaştı.

Deniz AYHAN

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Atatürk ilke ve devrimleri ışığında ve Prof. Dr. Türkan Saylan'ın izinde olan Çağdaş Yaşamı Destekleme Derneği (ÇYDD) 32 yıldır çağdaşlık yolunda ilerliyor. ÇYDD, salgın döneminde de eğitim imkanına ulaşamayan öğrencilerin yardımına koştu, binlerce öğrenciye tablet ve bilgisayar desteği sağladı. 1989 yılındaki kuruluşundan günümüze kadar ÇYDD'den burs alan kız öğrenci sayısı 91 bin 8 oldu. Desteklenen genç kadın öğrenci sayısı 25 bin 623, genç erkek öğrenci sayısı 12 bin 812'e ulaştı. ÇYDD bursu alan üniversitelilerin çoğunluğunu Tıp Fakültesi öğrencileri oluştururken, onları Mühendislik, Mimarlık, Eğitim Fakültesi, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi ve Sağlık Bilimleri bölümleri izledi. “Orada Bir Okul Var, Uzakta” projesi kapsamında 606 okula malzeme desteği sağlandı. “Bin Çiçek Açsın, Bin Fikir Yeşersin” projesi kapsamında 3 bin 625 okul ve çeşitli kuruluşa 5 milyondan fazla kitap gönderildi. 31 okula tam donanımlı kütüphane kuruldu. 2 lise, 17 derslikli 6 anaokulu, 24 ilköğretim okulu, 32 köy okulu, 36 öğrenci yurdu yapıldı.

ZORU BAŞARIYORUZ

ÇYDD Genel Başkanı Prof. Dr. Ayşe Yüksel, 32 yıllık uzun yolculuğu anlattı. 2020-2021 eğitim öğretim yılında zorlu şartlar altında mücadele ettiklerini ancak çağdaş eğitim ve topluma ulaşma idealine devam ettiklerini söyledi. Çocukların eğitimi için bağışların günden güne arttığını belirten Yüksel SÖZCÜ HaftaSonu'na şu bilgileri verdi: “Çağdaş bir geleceğe ulaşmak için eğitimde fırsat eşitliğini sağlamak ilk önceliğimiz. Eğitime erişimde zorluk yaşayan çocuklarımızın ve gençlerimizin, özellikle de kız çocuklarımızın, dünyayı ve ülkesini tanıyan; sorunlarını bilen ve çözüm odaklı düşünen bireyler olarak geleceğe yön vermeleri için gayret ettik. Üç ana burs projemize (Anadolu'da Bir Kızım Var, Bir Işık da Siz Yakın ve Bilgisayar Desteği Uzaktan Eğitim Burs Projesi) yönelik geliştirdiğimiz kampanyalarımız ile toplumun sorunlarına hassasiyetle yaklaşan ve bu sorunlara çözüm önerileri sunan stratejilerle ilerledik.”

HAYAL GERÇEKLEŞTİ

Kurumsal ve bireysel bağış oranlarımızı büyüterek Türkiye'nin dört bir yanında daha çok öğrenciye ulaşmayı başardık. Yeni eğitim öğretim yılında da “Bir Destek Bir Gelecek” kampanyamızdan aldığımız güç ile, salgın koşullarının devam etmesini de göz önünde bulundurarak bağış oranlarımızı artırmayı ve daha çok öğrencimize teknoloji desteği sağlamayı hedeflemekteyiz. Cumhuriyetimizin kurucusu Atatürk'ün dediği gibi, ‘Hayal ettim. Hayalim önündeki engelleri gördüm. Engelleri kaldırdığımda, hayalim kendiliğinden gerçekleşti. Pandemiyle birlikte ÇYDD'nin tüm şubeleriyle bir dijital dönüşüm projesi hazırladık ve 2022'nin mayıs ayında tamamen bitmiş olacak. Kağıt kullanmadan her şeyin dijital yapıldığı bir dönüşüm. Öğrenciler tüm başvuru ve evrak işlemelerini internet üzerinden yapabiliyor.”

“Öğrenciler ortaokuldan üniversiteyi bitirene kadar bizim kanatlarımız altında. Onlara ‘seni okutacağız' diye söz verdik. 32 yıl boyunca Türkan Hoca, Aysel Çelikel, Aysel Ekşi, Atatürk'ün emaneti olan Türkiye Cumhuriyeti'ni yaşatmak için çalışmışlar. Biz de bunun için varız. Bizim eğitim politikamız çağdaş, laik, ücretsiz karma eğitim. Bunun için canla başla çalışıyoruz. Bizim Atatürk Cumhuriyeti'ne borcumuz var. ÇYDD'nin her bir üyesi, bağışçısı birer kahraman. ÇYDD'yi çağdaş Türkiye'nin çağdaş gelecek güvencesi yaptılar .”

‘Anadolu'da bir kızım var' fırsat eşitliği sağlıyor

Çağdaş Yaşamı Destekleme Derneği (ÇYDD) Genel Başkanı Prof. Ayşe Yüksel, “118 şubemiz, 4 temsilciliğimiz ve 28 çağdaş etkinlik merkezimizle faaliyetlerimizi gerçekleştiriyoruz. Bizler, fırsat eşitsizliği nedeniyle eğitime ulaşamayan tek bir öğrencimiz kalmayıncaya ve evrensel çocuk, kadın ve insan haklarına dayalı bir sosyal hukuk devletine ulaşana dek var gücümüzle çalışmaya devam edeceğiz. Tüm çağdaş yaşam dostlarımızı 32 yıldır çıktığımız bu yolda çocuklarımıza ve gençlerimize verdikleri büyük destek için yürekten kutlarız. Hepsine tek tek teşekkür ederiz” diye konuştu. Ve burslarla ilgili şu bilgileri verdi: Anadolu'nun farklı bölgelerinde yaşayan çok çocuklu aileler eğitim konusunda erkek çocuklarına öncelik tanımakta ve okula gidemeyen sayısız kız çocuğu bulunuyor. “Okumayan kızımız kalmasın” diyerek hayata geçirilen proje kapsamında, eğitim hayatına devam eden ve çağdaş bireyler olarak hayatlarını sürdüren binlerce öğrenciye ulaşıldı.

BİR IŞIK DA SİZ YAKIN

Kısıtlı eğitim olanaklarına rağmen yüksek öğretim kurumlarına girmeyi başaran Türkiye'nin dört bir yanındaki üniversite öğrencilerine destek olmak için Bir Işık da Siz Yakın Projesi sürdürülüyor. Üniversite öğrencilerinin iş hayatına çağdaş bireyler olarak başlamaları hedefleniyor.

TABLET VE BİLGİSAYAR

Covid-19 salgını önlemleri kapsamında uzaktan eğitime geçişle özellikle kırsal alanlarda yaşayan öğrencilerin tablet, bilgisayar ve internet gibi teknolojik olanaklara sahip olmadığı ortaya çıktı. ÇYDD 10 bin bursiyer öğrenciden yüzde 60'ının uzaktan eğitime ulaşamadığını tespit etti. İlköğretim, ortaöğretim ve üniversite öğrencilerine bilgisayar desteği sağlandı.