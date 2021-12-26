Üniversitede adrese teslim öğretim görevlisi alımı

Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi öğretim görevlisi kadro sınavlarından bazılarına sadece bir kişi girdiği ortaya çıktı. Bazı adaylar üniversite tarafından belirlenen özel şartlar nedeniyle sınava giremediklerini ve adrese teslim ilan verildiğini ileri sürdü.

İsmail AKDUMAN

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Gaziosmanpaşa Üniversitesi, 30 Kasım günü çeşitli branşlarda 24 tane öğretim görevlisi almak için ilana çıktı.

Yapılan başvurular 21 Aralık’ta değerlendirildi ve 3 gün sonra da değerlendirmeyi geçen adaylar yazılı sınava tabi tutuldu. Ancak 9 branşta, yapılacak olan sınavlara birer kişinin girmeye hak kazandığı tespit edildi. Sınava giremeyen öğretim üyesi adayları ise üniversitenin adrese teslim ilan verdiğini ileri sürdü.

ÖZEL ŞARTLARA UYGUN BİRER KİŞİ BULUNDU

* İlanda Adalet Meslek Yüksekokulu, Hukuk Büro Yönetimi ve Sekreterliği, “Hukuk alanında tezli yüksek lisans yapmış olmak, yükseköğretim kurumlarında en az 5 yıl öğretim elemanı olarak UYAP ve klavye dersleri vermiş olmak”

* Artova Meslek Yüksekokulu, Engelli Bakımı ve Rehabilitasyon, “Zihin engelliler eğitimi alanında tezli yüksek lisans yapmış olup, tezli yüksek lisans mezuniyet sonrası özel eğitim veren bir kurumda en az bir yıl çalışma, yükseköğretim kurumlarında özel eğitim alanında en az bir dönem ders verme deneyimi olmak”

* Eğitim Fakültesi, Zihin Engelliler Eğitim bölümü için, “Zihin engelliler eğitimi alanında tezli yüksek lisans yapmış olmak, dil ve konuşma bozukluğu ile Türk işaret dili eğitimleri almış olmak”

* Tokat Meslek Yüksekokulu, Aşçılık, “Aile ekonomisi ve beslenme eğitimi öğretmenliği lisans mezunu olmak, kamuda aşçılık alanında en az 3 yıl çalışma, ilgili alanda en az 10 yıl ders verme deneyimi olmak. Yükseköğretim kurumlarında en az 2 eğitim öğretim yılı ders verme deneyimi olmak”

* Tokat Meslek Yüksekokulu, Aşçılık, “Turizm işletmeciliği ve otelcilik eğitimi lisans mezunu olmak. Kamuda en az 8 yıl yiyecek içecek alan dersi vermiş olmak ve MEB yemek pişirme teknikleri eğitimi almış olmak”

* Tokat Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu, Ağız ve Diş Sağlığı, “Diş hekimliği fakültesi mezunu ve en az 10 yıl kamuda diş hekimi olarak çalışma tecrübesi olmak”

* Rektörlük, Kariyer Uygulama ve Araştırma Merkezinde görevlendirilmek üzere, “Makine mühendisliği lisans ve makine mühendisliği tezli yüksek lisans mezunu olmak. Kalite, iş sağlığı ve güvenliği yönetim sistemleri ve KOSGEB uygulamalı girişimcilik eğitimi almış olmak. Yükseköğretim kurumlarında en az bir eğitim öğretim dönemi ders verme deneyimi olmak”

* Eczacılık Fakültesi, Eczacılık Teknolojisi Bölümü, “Eczacılık Fakültesi mezunu olup, eczacılık anabilim dallarından/programlarından birinde tezli yüksek lisans yapıyor olmak. (Doktora eğitimini farmasötik biyoteknoloji bilim dalında yapacaktır)

* Tıp Fakültesi, Temel Tıp Bilimleri / Histoloji ve Embriyoloji, “Histoloji ve embriyoloji (tıp) anabilim

dalında/programında tezli yüksek lisans yapıyor olmak”