Urfa’da Oxford değil eğitim hiç yokmuş!..

Covid-19 salgınında 81 ilin eğitime erişim durumu İl Milli Eğitim Müdürlüklerinin, MEB'e gönderdiği EBA Erişim Raporu ile ortaya çıktı. Türkiye'de 2.4 milyon öğrenci EBA'ya hiç erişemedi. Eğitim Uzmanı Ali Taştan çarpıcı raporu şöyle analiz etti:

ŞANLIURFA KÖTÜ

“Devlet okullarındaki 15 milyon 190 bin 878 öğrenciden yüzde 14,8'i yani 2 milyon 409 bin 811'i salgında EBA'ya hiç erişemedi. Şanlıurfa'da 633 bin 207 öğrenciden yüzde 55.1'i olan 349 bin 380 öğrenci eğitim dışında kaldı. 81 ilde en kötü tablo Şanlıurfa'da.”

KÖYLERDEKİ OKULLAR BİR VARMIŞ BİR YOKMUŞ!

Büyükşehir Yasası nedeniyle kendileri köyde olsalar da adresleri kentte görünen köy okulları MEB'in son envanterine ‘köy okulu' olarak girmedi. 15 Şubat'ta açılıp-açılmayacakları belirsiz. MEB'in son istatistik envanterine büyükşehirlerdeki, köy

okulları alınmadı. Resmi kayıtlara göre; Türkiye'de 5 bin 574 köy okulu ve 271 bin 196 öğrenci var. Oysa köy-kent dahil 24 bin

790 ilkokulda halen 5 milyon 279 bin ilkokul öğrencisi var.

VAHİM TABLO

“İstanbul'da 2.9 milyon öğrenciden 144 bin, İzmir'de 732 bin öğrenciden 68 bin, Ankara’da 1 milyon öğrenciden 46 bin, Gaziantep’te 600 bin öğrenciden 166 bin, Ağrı’da 142 bin öğrenciden 67 bini de eğitim alamadı. Doğu ve Güneydoğu illerinde durum çok vahim.”

KÖY OKULLARI KAYIP İstanbul'daki bin 600 ilkokul ve 917 bin öğrencinin tamamı ve 7 yıl önce büyükşehir olan Balıkesir'deki 330 ilkokul ile 55 bin öğrenci şehirde okuyor. Köyler, resmi kayıtlarda mahalle yapıldığı için okullar köyde olsa da köy okulu görünmüyor.

Ali Taştan kimdir?

Osmaniye, 1974 doğumlu. Hacettepe Üniversitesi Eğitim Fakültesi mezunu. Ankara Üniversitesi Eğitim Yönetimi, Ekonomi ve Planlaması masterı var. Şanlıurfa'da, köy okullarında öğretmenlik yaptı. Birleşik Kamu İş Konfederasyonu MYK üyesi ve TBMM'de eğitim uzmanı, danışman.

Milyarları verme

“81 ilde 2.4 milyon öğrenci 1 yıldır eğitim almıyor, sıkıntı çok büyük. MEB, bütçesinden 2 milyar lira harcasa tüm öğrenciler eğitime erişir. Bakanlık, bunu yapmak yerine bütçesinin 1.2 milyarını Türkiye Maarif Vakfı'na aktarıyor.”