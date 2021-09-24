VELİDER: En az 40 bin öğrenci okula gidemedi

Öğrenci Veli Derneği, yüz yüze eğitimle ilgili bilançoyu açıkladı. Açıklamada, "Eğitimin 3. haftasında yalnızca 26 ilden bize ulaşan verilere göre en az 1019 sınıf daha karantinaya alındı. Karantinaya alınan sınıf sayısı 1630'a ulaştı. Bu en az 40 bin öğrencinin yüz yüze eğitime devam edemediğini gösteriyor" denildi.

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Öğrenci Veli Derneği (VELİDER) yüz yüze eğitimle ilgili durumu yakından takip ediyor. Periyodik olarak konuyla ilgili tespitleri ve değerlendirmeleri kamuoyuyla paylaşan VELİDER son açıklamasında da çarpıcı veriler ortaya koydu.

Yüz yüze eğitimin şart olduğunu ve çocukların kaybedecek bir günü dahi kalmadığını defalarca vurguladıkları hatırlatılan VELİDER açıklamasında, aslolanın yüz yüze eğitimin sürdürülebilir olmasını sağlamak olduğunu ifade edildi. Ancak Anadolu’dan gelen sonuçların düşündürücü olduğu belirtilerek özetle şöyle denildi:

“Öğrenci Veli Derneği olarak, salgında yüz yüze eğitimin 3. Haftasında, yalnızca 26 ilden bize ulaşan bilgi doğrultusunda bir değerlendirme yaptığımızda; en az 1019 sınıfın daha karantinaya alınmış olduğunu gördük.

Dolayısı ile; okulların açılışından bugüne kadar en az 1630 sınıfın karantinaya alındığını tespit etmiş bulunuyoruz. MEB' in yayınladığı son istatistiklerde, Türkiye ortalaması, derslik başına düşen öğrenci sayısı 26 olarak açıklanmıştı.

Bu veri üzerinden bir değerlendirme yaptığımızda; alınmayan önlemler nedeniyle en az 40.000 öğrenci yüz yüze eğitime devam edememektedir.”

“HİÇBİR OKUL KAPATILMADI DEMİŞLERDİ”

“Millî Eğitim Bakanlığı, kapatılan hiçbir okulun olmadığını açıklamış idi. Öğrenci Veli Derneği olarak biz de, 2. Hafta raporumuzda Ordu Aybastı Fen Lisesi'nin kapatıldığı bilgisini sizlerle paylaşmıştık. Bu bilgi de doğrulandı.

Bu hafta da Giresun' dan derneğimize ulaşan velilerin verdiği bilgi doğrultusunda; Giresun Şebinkarahisar Fen Lisesi' nin bütün sınıflarının kapatıldığı bilgisine ulaştık. Giresun Şebinkarahisar Fen Lisesi'ndeki 216 öğrencinin 111' inin pansiyonda kaldığı, 61 öğrenciye pozitif tanısı konulduğu, pansiyonun üst katında pozitif tanısı konulan öğrencilerin pansiyonda kalarak uzaktan eğitime devam ettiği, diğer öğrencilerin de pansiyonda kalmaya devam ettiği bilgisi konusunda yetkilileri acilen açıklama yapmaya çağırıyoruz.”

“ENDİŞELİYİZ, ÖFKELİYİZ”

“Her geçen gün, kaygılarımız daha da artıyor. Alınmayan önlemler nedeniyle, çocuklarımızın sağlığına ilişkin endişelerimiz, her geçen gün daha da derinleşiyor. Endişeliyiz. Öfkeliyiz.

Salgında 1,5 yılı aşkın bir zaman geçmesine rağmen, gerekli önlemler alınmadan okulların açılmasını, çocuklarımızın eğitim hakkının, biz velilerin, çocuklarımızın, öğretmenlerin sağlığının riske atılmasını kabul etmiyoruz, etmeyeceğiz.

Yüz yüze eğitimin sürdürülebilir olduğu ülkelerde de görüldüğü üzere, alınması gereken önlemler aylar önceden bilinmesine rağmen, neden gerekli tedbirler ısrarla alınmamıştır ve hala alınmamaktadır?

Çocuklarımıza, biz velilere, öğretmenlere pozitif tanısı konulmasından, yaşamlarımızın riske atılmasından tüm karar alıcılar sorumludur.”

MEB' i bir kez daha gerekli önlemleri almaları noktasında uyarıyoruz;

MEB yüz yüze eğitimin sürdürülebilir olması, sağlıklı, güvenli bir şekilde devam edebilmesi için test sonucu pozitif (+) olan, belirti gösteren veya temaslı olmasından dolayı okula gelemeyen tüm öğrencilerin, öğretmenlerin, eğitim emekçilerinin sayısını, karantinaya alınan sınıf sayısını il il acilen açıklamalıdır.

Fiziki mesafe sağlanmadan, yüz yüze eğitimin sürdürülmesi mümkün değildir. Sınıf mevcutları bir an önce seyreltilmelidir.

Acilen ek derslik sağlanmalıdır.

Ders süreleri, okulda bulunan süre azaltılmalıdır.

Yeterli öğretmen ataması yapılmalıdır.

Okullarda temizlik, güvenlik sorunu devam ediyor. Okulların büyük çoğunluğunda yeterli temizlik görevlisi bulunmamaktadır. Covid 19 rehberinde okul girişlerinde HES kodu takibi, gerektiğinde ateş ölçümü yapılacağı belirtilmesine rağmen, bu cümleler yeterli görevli istihdamı olmadığı için yalnızca yazıda kalmaktadır. Tüm okulların ihtiyacını karşılayacak sayıda görevlendirme yapılmalıdır.

Tüm öğrenciler ve öğretmenler için toplu ulaşım yüz yüze eğitim süresince ücretsiz olmalıdır.

Tüm öğrenciler için ücretsiz su ve ücretsiz yemek sağlanmalıdır.

Öğretmenler ekonomik olarak desteklenmelidir.

Aşı, hijyen, havalandırma, fiziki mesafe; tüm önlemler bütünlüklü bir şekilde hayata geçirilmelidir.

Okulların gerçek bilgisine sahip olan öğretmenlerdir, velilerdir. Tüm kararlar alanın özneleri ile birlikte alınmalıdır.

Öğrenci Veli derneği olarak okulların açık tutulabilmesi ve gereken önlemlerin alınması için gün gün demokratik haklarımızı kullanmaya, il il sorunları kayıt altına almaya devam edeceğiz.

Çocuklarımız, en kıymetlilerimiz, geleceğimiz… Tüm velileri okul önlerinde bir araya gelerek gerekli önlemlerin alınması için birlikte ses olmaya çağırıyoruz.