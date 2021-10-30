VGM burs başvurusu ne zaman bitiyor? VGM yükseköğrenim burs başvurusu ne zaman başlayacak?

VGM burs başvurusu ile eğitim hayatlarına devam eden ortaöğrenim öğrencilerine aylık 100 lira, yükseköğrenim öğrencilerine aylık 400 lira aylık ödeniyor. VGM ortaöğretim burs başvuruları 30 Ekim tarihine kadar devam edecek. VGM yükseköğrenim burs başvurusu ise 1 Kasım tarihinde başlayacak.

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VGM burs başvurusu ortaöğretim öğrencileri için sürerken, üniversite öğrencileri için henüz başlamadı. Adaylar VGM burs başvurusunu www.vgm.gov.tr üzerinden gerçekleştirebilecek. Burs ödemeleri her ayın 10'una kadar banka hesaplarına ilgili Bölge Müdürlüğü tarafından yatırılacak.

VGM BURS BAŞVURUSU EKRANI

VGM BURS BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?

www.vgm.gov.tr üzerinden gerekli alanları doldurarak VGM burs başvurunuzu gerçekleştirebileceksiniz.

* Ortaöğrenim Bursu Başvuru formunu doldurabilmek için öncelikle forma giriş yapılmalıdır.

* Giriş Ekranında “Ad”, “Soyad”, Doğum Tarihi”, “Baba Adı”, “T.C. Kimlik Numarası”, “Kimlik Türü” alanları ile “Güvenlik Doğrulama” ve “Kişisel Verilerin İşlenmesi Açıklama Metni” alanları yer almaktadır.

* Bu alanda girilen bilgilerin tamamı BÜYÜK HARFLER ile doldurulmalıdır.

* Bu alanlara girilen nüfus bilgileri öğrencinin nüfus cüzdanındaki/kimlik kartındaki bilgiler ile aynı olmalıdır.

* Ortaöğrenim Bursu Başvuru Formu beş bölümden oluşmaktadır. Bu bölümler,

1. Öğrencinin Nüfus Bilgileri

2. Öğrencinin Aile Bilgileri

3. Öğrencinin Okul Bilgileri

4. Öğrencinin Başvuru ve İletişim Bilgileri

5. Başvuru Onay'dır.

VGM BURS BAŞVURUSU TARİHLERİ

Vakıflar Genel Müdürlüğü eğitim yardımları Türkiye’de eğitim gören ihtiyaç sahibi yükseköğrenim ve ortaöğrenim öğrencilerine verilen karşılıksız burslardır.

VGM Ortaöğrenim Bursu: 15 Ekim 2021 – 30 Ekim 2021

VGM Yükseköğrenim Bursu: 01 Kasım 2021 – 15 Kasım 2021

VGM Yabancı Uyruklu Öğrenci Yükseköğrenim Bursu: 01 Kasım 2021 – 15 Kasım 2021

VGM BURSU NE KADAR?

Ortaöğrenim öğrencilerine VGM bursu, aylık 100,00 TL, yükseköğrenim öğrencilerine aylık 400,00 TL, Türkiye’deki eğitim kurumlarında okuyan yabancı uyruklu yükseköğrenim öğrencilerine ise 600,00TL burs verilmektedir.

ÖĞRENCİLERE BURSLARI NASIL ÖDENİR?

Burs almaya hak kazanan öğrencilere bursları okullarının bulunduğu ilin bağlı olduğu Vakıflar Bölge Müdürlüğünce ödenir. Burs almaya hak kazanan öğrenciler ilgili Vakıflar Böle Müdürlüğüne gerekli evraklar ile öğrenci adına açılmış banka hesap numaralarını belirtir dekontları iletmelidirler. Öğrenci adına açılacak hesap öğrenci için uygun bir Vakıfbank Şubesinden açılmalıdır. Eğer bulunulan yerde Vakıfbank Şubesi yoksa Ziraat Bankası şubelerinden de hesap açılabilir. Burs almaya hak kazanan öğrencilere bursları, burs ödeme aylarında her ayın 10'una kadar banka hesaplarına ilgili Bölge Müdürlüğü tarafından yatırılır. Vakıflar Genel Müdürlüğüne bağlı 25 Vakıflar Bölge Müdürlüğünün iletişim bilgilerine www.vgm.gov.tr adresinden erişilebilir.