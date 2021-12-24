VGM burs sonuçları açıklandı! VGM burs sonuçları sorgulama ekranı…

VGM yükseköğrenim burs sonuçları erişime açıldı. Öğrenciler VGM sonuçlarını "https://burs.vgm.gov.tr/" adresi üzerinden gerekli bilgileri yazarak öğrenebiliyor. Vakıflar Genel Müdürlüğü'ne yapılan burs başvurusu olumlu sonuçlanan yükseköğrenim öğrencilerine aylık 400 lira aylık ödenecek.

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Öğrencilere karşılıksız maddi destek sağlayan VGM burs sonuçları açıklandı. VGM burs sonuçları vgm.gov.tr adresinden öğrenilebiliyor.

VGM BURS SONUÇLARI SORGULAMA SAYFASI

VGM BURSU NE KADAR?

Ortaöğrenim öğrencilerine VGM bursu, aylık 100,00 TL, yükseköğrenim öğrencilerine aylık 400,00 TL, Türkiye’deki eğitim kurumlarında okuyan yabancı uyruklu yükseköğrenim öğrencilerine ise 600,00TL burs verilmektedir.

ÖĞRENCİLERE BURSLARI NASIL ÖDENİR?

Burs almaya hak kazanan öğrencilere bursları okullarının bulunduğu ilin bağlı olduğu Vakıflar Bölge Müdürlüğünce ödenir. Burs almaya hak kazanan öğrenciler ilgili Vakıflar Böle Müdürlüğüne gerekli evraklar ile öğrenci adına açılmış banka hesap numaralarını belirtir dekontları iletmelidirler. Öğrenci adına açılacak hesap öğrenci için uygun bir Vakıfbank Şubesinden açılmalıdır. Eğer bulunulan yerde Vakıfbank Şubesi yoksa Ziraat Bankası şubelerinden de hesap açılabilir. Burs almaya hak kazanan öğrencilere bursları, burs ödeme aylarında her ayın 10'una kadar banka hesaplarına ilgili Bölge Müdürlüğü tarafından yatırılır. Vakıflar Genel Müdürlüğüne bağlı 25 Vakıflar Bölge Müdürlüğünün iletişim bilgilerine www.vgm.gov.tr adresinden erişilebilir.