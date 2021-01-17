Yarı yıl tatili ne zaman başlıyor, okullar ne zaman açılacak?

Öğrenciler ile veliler sabırsızlıkla beklediği 15 tatil geri sayım başladı. Karnelerin alınmasına çok az bir zaman kala yoğun ders temposundan bunalan öğrenciler, “okullar ne zaman yarı yıl tatiline girecek” sorusunu cevabını sorguluyor.

SÖMESTR TATİLİ NE ZAMAN BAŞLIYOR?

Bakanlığın aldığı karara göre; uzaktan eğitim 22 Ocak'a kadar uzatılırken 25 Ocak'ta başlayacak olan yarıyıl tatili üç hafta olacak.

YARI YIL TATİLİ ÜÇ HAFTA OLACAK

* 25 Ocak 2021 Pazartesi günü başlayacak yarıyıl tatil süresine ikinci dönemdeki bir haftalık ara tatil süresi de eklenmiştir. 2020 – 2021 eğitim öğretim yılının ikinci dönemi 15 Şubat 2021 Pazartesi günü başlayacaktır.

KARNE NOTLARI NASIL VERİLECEK?

Milli Eğitim Bakanlığı, 2 hafta önce ilkokul ve ortaokullarda sınav yapılmayacağını açıklamıştı. Birinci dönemde yüz yüze yapılan sınavların geçerli kabul edilip, karne notunu etkileyeceğini duyurmuştu. Ancak, okullar kapatılınca bütün öğrenciler, birinci dönemde yazılıya giremedi.

YAZILI ETKİSİ KALDIRILDI

Şimdi, yeni bir karar alan MEB, ilk ve ortaokullarda birinci dönem yazılı sınavların karne notuna dahil edilmeyeceğini bildirdi. İlkokullarda, sınav uygulamasını pandemi döneminde geçici olarak kaldırmıştı. Bakanlık, ortaokul 5. 6. 7. ve 8. sınıflarda ise yönetmeliğe göre her dönemde 2 kez yapılması gereken sınavlar yerine, karne notlarını etkinliklere katılım, performans ve projelerin aritmetik ortalamasıyla belirlenecek. Ancak, performans ölçümüne dair belirlenmiş bir kriter yok.

VELİ İSTERSE ETKİLEYECEK

Çocuğunun karne notuna birinci dönem girdiği yazılı sınav notunun eklenmesini isteyen velilerin, 21 Ocak’a kadar başvurması gerekiyor. Velisi başvurmayan çocuk birinci dönemde sınava boşuna girmiş olacak. Çünkü, Bakanlık yazılı sınavları puanlama dışına aldı. Uzaktan eğitim 22 Ocak’ta son bulurken, bu yıl karneler basılı değil dijital ortamda açıklanacak. Yarıyıl tatili 15 Şubat’ta son bulacak.

LİSELERDE SINAVLAR YARIYILDAN SONRA

Liselerde ise sınavlar yarıyıl tatilinden sonra her dersten ikişer yazılı, bir sözlü sınav olarak yapılacak.