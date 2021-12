Yasal yurtta: 50 bin yatak Kaçak yurtta: 150 bin yatak

“Yıllardır gelen felaketi çığlık çığlığa Ankara’ya raporladık, anlattık. Sesimizi duyuramadık” diye isyan eden TÜYİS Başkanı Umut Gezici, “Türkiye’de kaçak 150 bin yataklı ve denetimsiz yerlerde üniversiteliler risk altında” dedi.

Sultan UÇAR

Antalya'da üniversite öğrencisi Mehmet Sami Tuğrul'un vahşice öldürülmesi üzerine gözler yurtlara çevrildi. Tüm Yurt ve Özel Barınma Hizmetleri İşverenleri Sendikası (TÜYİS) Başkanı Umut Gezici, “Kaçak yurtlarla ilgili Gençlik ve Spor Bakanlığı ile defalarca görüşüp, raporlar yazıp, ihbarda bulunarak, uyardık. Kör ve sağır olmayı seçtiler” dedi.

150 BİN YATAK KAÇAK

Gezici şöyle konuştu: “Devlet denetiminde bize bağlı 230 yurtta 50 bin yatak kapasitemiz var. Türkiye'deki kaçak yatak sayısı ise denetlenenin 3 katı 150 bin. Üniversiteliler bu kaçak yerlerde barındırılıyor. Bu 150 bin yatak, kayıtlarda ‘yurt' görünmediği için denetlenmiyor.”

DENETİM YAPILMIYOR

“Antalya'daki vahşetle ilgili Gençlik ve Spor İl Müdürlüğünü aradım. ‘Burası yasal bir yurt mu?' diye sordum. ‘Hayır' dediler. ‘Neden kapatmadınız?' dedim, sustular. Kapatmayanlar da cinayeti işleyen kadar suçludur. Doğu ve Güneydoğu'da bir tane bile özel öğrenci yurdu yok. Tarikat, cemaat ve kaçak işletmeciler ve 50, 100 hatta bin yataklı yerleri var. Sokakta yürürken bile en az 70, 80 tane kaçak yere denk gelirsiniz”

“BAŞLARINA HER AN HER ŞEY GELEBİLİR”

Anne babalara seslenen Başkan Gezici, “Çocuklarınızı kesinlikle ne olduğu belirsiz denetlenmeyen, bu yerlere bırakmayın. Başlarına her an her şey gelebilir. Sadece öldürülme gibi düşünmeyin. Uyuşturucu, fuhuş, tarikat cemaat gibi bir çok tehlike var” dedi.