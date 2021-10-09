YDS saat kaçta başlayacak, kaç dakika sürecek?

YDS 10 Ekim Pazar günü saat 10.15'de başlayacak. Almanca, Arapça, Fransızca, İngilizce, Rusça dilleri için yapılacak YDS 180 dakika sürecek. ÖSYM sınav öncesi sınava girecek adaylara YDS giriş belgesi ve saat uyarısında bulundu.

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10 Ekim Pazar günü uygulanacak olan YDS için adayların sınav giriş belgelerine dikkat edilmesi gerekiyor. Adayların YDS sınav giriş yerlerini öğrenebileceği sınav giriş belgeleri geçtiğimiz günlerde erişime açıldı, ilgili belgenin fotoğraflı olması ve üzerinde sonradan eklenmiş bir yazı bulunmaması gerekiyor.

YDS SINAVI NE ZAMAN?

ÖSYM tarafından yayınlanan sınav takvimine göre YDS Sınavı 10 Ekim tarihinde yapılacak.

YDS SAAT KAÇTA BAŞLIYOR?

Yabanı Dil Sınavı için adayların sınavı saat 10.15’de başlayacak.

ÖSYM'den yapılan açıklamaya göre adaylar, saat 10.00'dan sonra sınav binalarına alınmayacak.

YDS NE KADAR SÜRECEK?

YDS sınavında adaylara 180 dakika süre verilecek.