Yerli Malı Haftası nedir, neden kutlanır? Yerli Malı Haftası şiirleri ve mesajları…

Ülkemizde üretilen, yetiştirilen ürün ve malların tüketimini arttırmak için her yıl çeşitli etkinliklerin düzenlediği Yerli Malı Haftası, 12-18 Aralık tarihleri arasında kutlanıyor. Yerli Malı haftasında gerçekleştirilen etkinliklerin başında okullarda okunan Yerli Malı Haftası şiirleri geliyor. Yerli Malı Haftası şiirleri ve mesajlarını sizler için derledik…

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Hafta süresince tutumlu olmanın, yatırım yapmanın ve yerli malı kullanmanın öneminin vurgulandığı Yerli Malı Haftası 12 – 18 Aralık tarihlerinde kutlanıyor. Yerli tüketimin bilinçli olarak artmasını amaçlayan Yerli Malı Haftası 1946 yılında kutlanmaya başlandı.

YERLİ MALI HAFTASI NE ZAMAN KUTLANIYOR?

Yerli Malı Haftası 12-18 Aralık tarihleri arasında kutlanır ve okullarda Yerli Haftası ile ilgili etkinlikler yapılarak yerli mal tüketiminin önemi anlatılır. Peki Yerli Malı haftası neden düzenlenmiştir?

YERLİ MALI HAFTASININ TARİHİ: YERLİ MALI HAFTASI NEDEN KUTLANIYOR?

Resmî adıyla Tutum, Yatırım ve Türk Malları Haftası kısaca Yerli Malı Haftası 1. Dünya Savaşı sonrası oluşan ekonomik darboğazın ardından yabancı ülkelere para akışının önünün kesilmesi ve toplumsal tutum bilincinin oluşması amacıyla ilan edilmiştir. Atatürk başkanlığında, 1923 yılında İzmir İktisat Kongresi toplanmış ve bu kongrede yurdun bağımsızlığının korunması, yerli mallar üretilmesi ve kullanılması kararı alınmıştır. Dönemin başbakanı İsmet İnönü 12 Aralık 1929 tarihinde TBMM'de bu yönde bir konuşma gerçekleştirip ulusal ekonomi, yerli malı ve tutumlu olma konularının altını çizmiştir. 1946 yılından itibaren Yerli Malı Haftası olarak kutlanmaya başlamış, 1983 yılında adı Tutum, Yatırım ve Türk Malları Haftası olarak değiştirilmiştir.

Haftanın amacı, yerli tüketimin bilinçli olarak artırılmasıdır. Bu hafta süresince tutumlu olmanın, yatırım yapmanın ve ”yerli malı kullanmanın önemi” vurgulanır. İnsanların parasını, malını, eşyalarını, zamanını ve sağlığını gerektirdiği gibi korumak ve dikkatli kullanmasına tutumlu olmak denir. İhtiyaçlara harcandıktan sonra artakalan para ile yatırım yapmanın önemi üzerinde durulur. Tüketilecek ürünlerin ülkede üretilen ürünlerden seçilmesinin gerekliliği anlatılır. Bu şekilde ülkenin zenginliklerinin artması amaçlanmaktadır. Ayrıca bilinçli tüketicilik konuları üzerinde durulur.

YERLİ MALI HAFTASI ŞİİRLERİ…

Yerli Malı ve Tutum

Arpa, buğday isteyen,

Tarlaya tohum eker,

Gelecek kaygısını

Akıllı olan çeker.

Ben ibretle bakarım

Arıya, karıncaya

Paramın bir kısmını

Atarım kumbaraya.

Yurduma hizmet için

Her zaman tutumluyum

Yerli malı giyerim,

Ben bir Türk çocuğuyum.

Mustafa YILMAZKAYA

Ben Tutumlu Çocuğum

Ben tutumlu çocuğum.

Bana öğretti anam.

Ben tutumlu çocuğum.

Fazla para harcamam.

Budur tutum usulü,

Koşmalı yerlilere.

Yurdun yerli ürünü

Yakışmalı herkese.

Her gün bilgi atarız,

Kafamız kumbaradır.

Yarın bilgi satarız,

Bu bilgiler paradır.

Bugün derse çalışan,

Sonra para kazanır.

Çalışmaya alışan,

Yarınını kazanır.

Sağlıksız pis olanın,

İyi olmaz yarası.

Böyle başta olanın,

Yoktur ilaç parası.

Sağlıklı, sağlam olmak,

Tutumluluk demektir.

Tutumlu çocuk olmak,

Vatanını sevmektir.

Celal Sıtkı GÜRLER

YERLİ MALI HAFTASI MESAJLARI

* Ak akçe kara gün içindir.

* Ayağını yorganına göre uzat.

* Damlaya damlaya göl olur.

* Har vurup, harman savurma.

* İşten artmaz, dişten artar.

* Bugünün işini yarına bırakma.

* Güvenme varlığa, düşersin darlığa.

* Sakla samanı, gelir zamanı.

* Tutumlu olan kimse fakir olmaz.

* Cennetin kapısını cömert açar.

* Ucuzdur vardır illeti, pahalıdır vardır hikmeti.

* Ekmek olmayınca, yemek olmaz.

* Gençlikte taş taşı, ihtiyarlıkta ye aşı.

* Yerli malı Türk’ün malı, her Türk onu kullanmalı