YKS ne zaman, sınava kaç gün kaldı? YKS giriş belgesi nasıl alınır?

YKS sınavının yapılmasına sayılı günler kaldı. ÖSYM, YKS giriş belgelerini erişime açtı. YKS'ye girecek öğrenciler, ais.osym.gov.tr üzerinden sınav giriş yerlerini öğrenebilecek. YKS'nin TYT oturumunun 26 Haziran'da, AYT ve YDT oturumlarının 27 Haziran'da yapılacak.

YKS SINAV GİRİŞ BELGESİ

YKS NE ZAMAN YAPILACAK?

2021 Yükseköğretim Kurumları Sınavı (2021-YKS) 26-27 Haziran tarihlerinde gerçekleştirilecek. Temel Yeterlik Testi (TYT) 26 Haziran, Alan Yeterlik Testleri (AYT) ve Yabancı Dil Testi (YDT) 27 Haziran tarihlerinde uygulanacak.

YKS SINAV GİRİŞ BELGELERİ NASIL ALINACAK?

Adaylar, sınava girecekleri yer bilgisini gösteren sınava giriş belgesini, ÖSYM'nin “https://ais.osym.gov.tr” adresinden T.C. kimlik numaraları ve aday şifreleriyle edinebilecek.

YKS SINAV SÜRESİ KAÇ DAKİKA?

TYT , 26 Haziran’da yapılacak. Sınav, 10.15'te başlayacak ve 135 dakika sürecektir.

AYT, 27 Haziran’da yapılacak. Sınav, 10.15'te başlayacak ve 180 dakika sürecektir.

YDT, 27 Haziran’da yapılacak. Sınav, 15.45'te başlayacak ve 120 dakika sürecektir.

YKS'YE KAÇ KİŞİ GİRECEK?

ÖSYM Başkanı Prof. Dr. Halis Aygün, YKS’ye başvuran adayların sayısının 2 milyon 607 bin 903 olduğunu duyurdu.

Başvuru yapan adayların okul türlerine göre dağılımında en çok başvuru 1 milyon 141 bin 639 ile Anadolu Lisesi'nden yapılırken, ikinci sırada 794 bin 269 ile Meslek Lisesi geliyor.

YKS ÖNCESİ UZMANLARDAN ÖNERİLER

Psikolojik Danışman Sevgi Umuç, Sınava asıl emeği 1 yıl boyunca hazırlanarak çocuğunuzun verdiğini unutmayın. Ebeveyn desteği çocuklar için çok önemli. Ebeveyn olarak bu süreçte çocuklara karşı konuşmalarınıza dikkatli olmak onların büyük ihtiyacı. Süreci çocuğunuzla birlikte odaklanarak yönetin. Çocuklarınızla sınava yönelik beklentilerinizi açıkça konuşmaktan uzak kalınız. Bu durum, çocuklarınızın sınava girmeden kaygı düzeyini artırabilir. Çocuğunuzun sınava yönelik neler hissettiğini, endişelerinin neler olduğunu anlamaya çalışın diye konuştu.

TEK ODAĞINIZ SINAV BAŞARISI OLMASIN

Tek odağınız sınavdan alacakları başarı olmaması gerektiğini belirten Psikolojik Danışman Sevgi Umuç, Başarısızlık durumunda da onları seveceğinizi, her koşulda yanlarında olacağınızı belirtin. Sınav sonuçlarından bağımsız, çocuğunuzun çabasını her zaman takdir etmeye çalışın. Kalan zamanlarında ders çalışmak istemediklerinde onlara karşı anlayışlı olabilirsiniz ve kararlarına saygı duyabilirsiniz. Yaşadıkları stres bazen öfkeye dönüşebilir, bazen iştahlarını kesebilir bazen uykusuz bırakabilir veya alışkın olmadığınız davranışlar sergileyebilirler. Bu durumlar sizi korkutmasın, belli bir düzeyde makul olabilen, strese verilen tepki olarak görebilirsiniz şeklinde konuştu.

ÇOCUĞUNUZU BAŞKASIYLA KIYASLAMAYIN

Yapılan en büyük hatalardan biri çocuğunuzu başkalarıyla kıyaslamak olduğunu söyleyen Umuç sözlerini şöyle noktaladı:

Bu çocuğunuzun kendine verdiği değerin zedelenmesine sebep olabilir. Her insanın öğrenme tekniği, algısı, stresle baş etme kabiliyetleri birbirinden farklıdır. Bunu çocuğunuza sürekli hatırlatın. Aşırı kontrolcü, baskıcı bir ebeveyn tutumunuz varsa şu süreçte özellikle kontrol altına almaya çalışın. Mümkünse son dönemlerde tartışmadan uzak kalın. Eleştiriye ekstra duyarlı halde olabilirler. Onların moralini yüksek tutacak, kendilerini iyi hissedecek aktivitelere katılmasını destekleyebilirsiniz. İstemedikleri, hoşlanmadıkları ortam veya kişilerle olma konusunda ısrarcı olmamak da oldukça önemlidir. Tüm bu tutum ve davranışlarınıza rağmen çocuğunuzun kaygıları kontrol edilebilir seviyede değilse bir ruh sağlığı uzmanından destek alabilirsiniz