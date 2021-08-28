YKS sonuçları ne zaman açıklanacak? ÖSYM Başkanı’ndan YKS açıklaması

YKS sonuçları milyonlarca aday tarafından heyecanla beklenirken Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) Başkanı Prof. Dr. Halis Aygün, YKS yerleştirme sonuçlarını gelecek hafta içerisinde açıklayacaklarını duyurdu. YKS tercih sonuçlarının ÖSYM tarafından hala açıklanmamış olması Twitter'da TT oldu.

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erleştirme Sonuçları internet (https://sonuc.osym.gov.tr) aracılığıyla adaylara duyurulacak. YKS tercih sonuçları için henüz ÖSYM tarafından tarih verilmedi ancak “Elektronik kayıt” işlemleri 4-8 Eylül 2021 tarihleri arasında yapılacak olmasından dolayı Ağustos ayının son haftasında açıklanması bekleniyor.

YKS TERCİH SONUÇLARI İÇİN AÇIKLAMA

ÖSYM Başkanı Aygün'ün açıklamasında şu ifadeler yer aldı:

* Sevgili gençler, biliyorum YKS sonuçlarını heyecanla bekliyorsunuz, sizi anlıyorum ve heyecanınızı paylaşıyorum.

* 2021-YKS yerleştirme işlemleri ve kontroller devam ediyor. Önümüzdeki hafta içerisinde sonuçları açıklayacağız. Şimdiden hayırlı olmasını diliyorum.

YKS KAYITLARI NE ZAMAN?

Kılavuzda yer alan bilgilere göre “Elektronik kayıt” 4-8 Eylül 2021 tarihleri arasında yapılacak. Bu tarihler baz alındığında sonuçların Ağustos ayının son haftasında açıklanması bekleniyor.

YKS TERCİH KILAVUZU 2021

YKS KONTENJAN VE TABAN PUANLARI

YKS YERLEŞTİRME SONUÇLARI NASIL DUYURULACAK?

Yerleştirme Sonuçları internet (https://sonuc.osym.gov.tr) aracılığıyla adaylara duyurulacaktır. Sonuç belgesi basılmayacak ve adayların adreslerine gönderilmeyecektir. İnternet sayfasındaki duyurular, sonuç bilgileri adaylara tebliğ hükmündedir. Yurt dışındaki üniversitelere yerleştirilen adaylar için, gerekli olduğunda ve adayın müracaatı üzerine yerleştiği programı gösteren bir yazı verilecektir.

YKS TERCİH SONUÇLARI TT OLDU

Heyecanla sonuçları öğrenmek isteyen üniversite adayları, #ykstercih2021 etiketiyle yetkililere sesini duyurmaya çalışıyor. YKS tercih sonuçları için 28 bini aşkın tweet atıldı. İşte o paylaşımlardan bazıları:

“açıklandı mı diye 769. kez ösym sitesine giriyorum / yine açıklanmamış #ykstercih2021”

“Açıklanacak sanıp sabah erkenden kalkmışımdır #ykstercih2021”

“Sınavın stresi ayrı sınav sonuçlarının stresi ayrı tercihin stresi ayrı tercihin sonucunun stresi ayrı #ykstercih2021”

“Telefonun başında çaresiz bekliyorum #ykstercih2021”

“Beklemekten kafayı yedim en sonunda yormayın açıklayın artık ağğğ #ykstercih2021”

“Arkadaşlar ben pes ettim. Zaten hiçkimsenin beklemediği anda açıklıyorlar. Belki beklemiyomuş gibi yaparsak açıklarlar ksjdksjxks #ykstercih2021”

“alarm kurup açıklanmıştır diye uyandım yine açıklanmamış #ykstercih2021”

“2022 de açıklanacak belli oldu oturun tekrar ders çalışalım #ykstercih2021”