YKS sonuçları ÖSYM tarafından erişime açıldı

Adaylar, YKS sonuçlarını T.C. kimlik no ve şifreleri ile sonuc.osym.gov.tr sayfasında öğrenebiliyor. YKS sonuçlarına göre TYT ve AYT oturumlarında Adana dikkatleri üstüne çekti. TYT birincisinin yanı sıra AYT sayısal ve sözel birincisi de Adana’dan çıktı.

YKS SONUÇLARI SORGULAMA SAYFASI

YKS SONUÇLARI ÖSYM SONUÇ SAYFASINDA

Ölçme, Seçme, Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) Başkanı Halis Aygün, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, “26-27 Haziran 2021 tarihlerinde gerçekleştirdiğimiz Yükseköğretim Kurumları Sınavı (2021-YKS) sonuçlarını http://sonuc.osym.gov.tr sayfamızdan açıkladık. Sonuçların tüm adaylarımıza ve ailelerine hayırlı olmasını dilerim. 2021-YKS tercihleri 5-13 Ağustos tarihleri arasında alınacaktır. Adaylarımızın tercihler başlamadan önce daha sağlıklı bir değerlendirme yapmalarına İmkan vermek amacıyla 2021-YKS değerlendirme işlemlerini hızlandırarak sınav sonuçlarını ilan edilen tarihten daha erken açıkladık. Adaylarımızın 5-13 Ağustos 2021 tarihleri arasında yapacakları 2021-YKS tercihlerinin şimdiden hayırlı olmasını dilerim” ifadelerini kullandı.

YKS BİRİNCİLERİ BELLİ OLDU

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) Başkanı Halis Aygün, Twitter hesabından Yükseköğretim Kurumları Sınavı'nda (YKS) birinci olan öğrencilere ilişkin paylaşımda bulundu. Buna göre; Temel Yeterlilik Testi (TYT) birincisi Adana'dan çıktı. Alan Yeterlilik Testleri'nde (AYT) birincilik, sayısalda Adana, eşit ağırlıkta Konya, sözelde Adana illerinden oldu. Yabancı Dil Testi'nde ise, birincilik Almanca'da Balıkesir, Arapça'da Konya, Fransızca'da İstanbul, Rusça'da Bursa ve İngilizce'de İstanbul'dan çıktı. Aygün, adayları tebrik ederek, başarılarının devamını diledi.

YKS TERCİHLERİ NE ZAMAN?

ÖSYM Başkanı Halis Aygün, YKS tercihleri için tarih verdi. Aygün, YKS tercih işlemlerinin 5-13 Ağustos tarihleri arasında yapılacağını duyurdu. Sınav merkezi, 2021 Üniversite tercih kılavuzunu sitesinde yayımlayacak.

YKS SAYISAL VERİLERİ AÇIKLANDI

ÖSYM Başkanı Prof. Dr. Halis Aygün, 2021-Yükseköğretim Kurumları Sınavı (2021-YKS) sayısal verilerini açıkladı. Verilere göre 2021-YKS'ye başvuran aday sayısı TYT oturumu için 2 milyon 592 bin 390, AYT oturumu için 1 milyon 781 bin 678, YDT oturumu için 130 bin 491 kişi oldu. Ayrıca sınava giren aday sayısı TYT oturumu için 2 milyon 416 bin 974, AYT oturumu için 1 milyon 627 bin 145, YDT oturumu için 104 bin 917 oldu. Sınava girmeyen aday sayısı TYT oturumu için 175 bin 416, AYT oturumu için 154 bin 533, YDT oturumu için 25 bin 574 olurken, sınavı geçersiz sayılan öğrenci sayısı TYT oturumu için 226, AYT oturumu için 62, YDT oturumu için ise 8 olarak açıklandı.

2021-YKS baraj puanına göre TYT'de tüm adayların yüzde 68'i 150 ve üzeri puan aldı. Bu alanda sınava giren kadınların 71,75'i, erkeklerin ise yüzde 64,16'sı 150 ve üzeri puan aldı. 180 ve üzeri puan alan adaylarda ise sayısal alanında tüm adayların yüzde 42,85'i 180 ve üzeri puan aldı. Bu alanda sınava giren kadın adayların yüzde 42,98'i, erkek adayların da yüzde 42,69'u 180 ve üzeri puan aldı. Sözel alanında sınava giren tüm adayların yüzde 60,09'u 180 ve üzeri puan aldı. Bu alanda ter döken kadın adayların yüzde 62,40'ı, erkek adayların ise yüzde 57,15'i 180 ve üzeri puan aldı. Eşit ağırlık alanında ise sınava giren tüm adayların yüzde 48,08'i 180 ve üzeri puan aldı. Bu alan özelinde de kadın adayların yüzde 79,43'ü, erkek adayların ise yüzde 82,64'ü 180 ve üzeri puan aldı.

Öte yandan 2021-YKS sınav puanlarının yığınsal dağılımına göre TYT'de 2, sayısal alanda 1, sözel alanda 1, eşit ağırlık alanında 1, dil alanında ise 5 kişi 500 tam puan aldı.