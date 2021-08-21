YKS tercih sonuçları ne zaman açıklanacak? Tercih sonuçları için ipucu veren tarih…

YKS tercih sonuçları için geri sayım başladı. Yerleştirme Sonuçları internet (https://sonuc.osym.gov.tr) aracılığıyla adaylara duyurulacak. YKS tercih sonuçları için henüz ÖSYM tarafından tarih verilmedi ancak “Elektronik kayıt” işlemleri 4-8 Eylül 2021 tarihleri arasında yapılacak olmasından dolayı Ağustos ayının son haftasında açıklanması bekleniyor.

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Üniversite hayali kuran öğrenciler iki hafta süren tercih döneminde üniversite ve okumak istekleri bölümleri sıraladı. AYT ve YDT’de ilgili puan türünde 180 ve daha fazla puan alan adaylar üniversite tercihleri için 4 yıllık bölümler seçilebilecek.

YKS TERCİH SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANIR?

YKS tercih sonuçları için henüz ÖSYM tarafından tarih verilmedi ancak YKS tercih işlemlerinin 20 Ağustos'ta sona erecek olmasının ardından erişime açılabilecek. Kılavuzda yer alan bilgilere göre “Elektronik kayıt” 4-8 Eylül 2021 tarihleri arasında yapılacak. Bu tarihler baz alındığında sonuçların Ağustos ayının son haftasında açıklanması bekleniyor.

YKS TERCİH KILAVUZU 2021

YKS KONTENJAN VE TABAN PUANLARI

YKS YERLEŞTİRME SONUÇLARI NASIL DUYURULACAK?

Yerleştirme Sonuçları internet (https://sonuc.osym.gov.tr) aracılığıyla adaylara duyurulacaktır. Sonuç belgesi basılmayacak ve adayların adreslerine gönderilmeyecektir. İnternet sayfasındaki duyurular, sonuç bilgileri adaylara tebliğ hükmündedir. Yurt dışındaki üniversitelere yerleştirilen adaylar için, gerekli olduğunda ve adayın müracaatı üzerine yerleştiği programı gösteren bir yazı verilecektir.