YKS tercih sonuçları Twitter’da gündem oldu

Milyonlarca öğrenci yaşamlarına yön verecek, mesleklerini belirleyecek ilk adımı üniversite tercihleri ile gerçekleştirdi ve YKS tercih sonuçları için beklemeye başladı. 20 Ağustos'ta sona eren tercih işlemleri ardından, YKS tercih sonuçlarının ÖSYM tarafından hala açıklanmamış olması Twitter'da TT oldu.

Sozcu.com.tr

Yazıları büyüt

Yazıları küçült

Standart boyut

Üniversite hayali kuran öğrenciler iki hafta süren tercih döneminde üniversite ve okumak istekleri bölümleri sıraladı ancak YKS tercih sonuçları için henüz ÖSYM tarafından tarih verilmedi. Yaklaşık bir haftadır tercih sonuçlarının açıklanmasını bekleyen adaylar Twitter’da TT ile düşüncelerini dile getiriyor.

YKS TERCİH SONUÇLARI TT OLDU

Heyecanla sonuçları öğrenmek isteyen üniversite adayları, #ykstercih2021 etiketiyle yetkililere sesini duyurmaya çalışıyor. YKS tercih sonuçları için 28 bini aşkın tweet atıldı. İşte o paylaşımlardan bazıları:

“açıklandı mı diye 769. kez ösym sitesine giriyorum / yine açıklanmamış #ykstercih2021”

“Açıklanacak sanıp sabah erkenden kalkmışımdır #ykstercih2021”

“Sınavın stresi ayrı sınav sonuçlarının stresi ayrı tercihin stresi ayrı tercihin sonucunun stresi ayrı #ykstercih2021”

“Telefonun başında çaresiz bekliyorum #ykstercih2021”

“Beklemekten kafayı yedim en sonunda yormayın açıklayın artık ağğğ #ykstercih2021”

“Arkadaşlar ben pes ettim. Zaten hiçkimsenin beklemediği anda açıklıyorlar. Belki beklemiyomuş gibi yaparsak açıklarlar ksjdksjxks #ykstercih2021”

“alarm kurup açıklanmıştır diye uyandım yine açıklanmamış #ykstercih2021”

“2022 de açıklanacak belli oldu oturun tekrar ders çalışalım #ykstercih2021”

YKS TERCİH SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANIR?

YKS tercih sonuçları için henüz ÖSYM tarafından tarih verilmedi. Kılavuzda yer alan bilgilere göre “Elektronik kayıt” 4-8 Eylül 2021 tarihleri arasında yapılacak. Bu tarihler baz alındığında sonuçların Ağustos ayının son haftasında açıklanması bekleniyor.