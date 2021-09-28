Yüz yüze eğitim devam edecek mi? Bakan Koca açıkladı

Yüz yüze eğitim hakkında konuşan Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, "Bilim Kurulu ve Sağlık Bakanlığı olarak ikili ve hafta sonu eğitim dahil bütün alternatiflerin denenmesi, her haliyle okulların açık kalması gerektiğini düşünüyoruz" dedi. Yüz yüze eğitim ile geçen 3 haftada 0-17 yaş arasındaki vaka sayısının 1 kat daha arttığını belirtildi.

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Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, “Ortalama aktif vakamız 400 bin civarında, 400 bin diyelim. 4'te 1'i 0-17 yaş grubunda yani yüzde 25'i. Daha önce yüzde 10-11 oranındaydı ama bu vaka sayılarındaki artış hastane yatışına yüzde 10 oranında yansıdı. Yoğun bakım ve entübe sayılarına yansımadı. Tedirgin olunacak bir durum yok” dedi.

YÜZ YÜZE EĞİTİM DEVAM EDECEK Mİ?

Bakan Koca, bir soru üzerine alışveriş merkezlerini de okulları da kapatmayacaklarını kaydederek, şu ifadeleri kullandı:

* Artık aşı var. Elimizde bir güç var. O da aşı. Elimizde yeterince aşımız var. Yerli aşımız da önümüzdeki aylarda devreye girmiş olur.

* Dolayısıyla bizim aşı gibi bir gücümüz olduğunda toplumsal bağışıklığın elde edilmesi temel hedefimiz.

* Bunun için AVM'lerin kapanması ya da yeni dönemde kapanmalarını gündeme almak istemiyoruz.

* Yeni dönemde kişisel tedbirlerin devreye girdiği, kişisel güvenlik çemberinin daha çok önemsendiği ve aşılamayı ön planda hedeflediğimiz bir dönem olarak görüyoruz.

* Yeni dönemde kısıtlamaları gündemimize almak istemiyoruz. Okullar ve yükseköğrenim de dahil olmak üzere asla kapanmayacak olan kurumlar olacak.

‘YERLİ AŞIDAN SONRA TERCİH HAKKI SUNACAĞIZ'

Bakan Koca, yerli aşı onayının, Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu'ndan (TİTCK) mı çıkacağının sorulması üzerine, “Acil kullanım onayını verecek olan zaten TİTCK. O gün geldiğinde yine onu paylaşırız. 14 günlük süreç, aşılar geldikten sonra yapılan tetkikler sonucu acil kullanım onayıydı. Burada, üretilen bir aşının acil kullanım onayından bahsediyoruz” diye konuştu.

Bakan Koca, Turkovac'ın devreye alınmasıyla aşılamada önceliğin buna mı verileceğinin sorulması üzerine de “Herkese tercih hakkı sunacağız. Vatandaşımıza birçok ülkede olmayan hem mRNA aşısı hem de geleneksel yöntemle yapılan inaktif aşı seçeneğini sunacağız. Yurt dışından gelen bu aşının yanında yerli aşımızın devreye girmesiyle bir alternatif daha sunmuş olacağız. Seçenekleri artıracağız. Kim, hangi aşıyı tercih ederse onu kullanacak” dedi.