Yüz yüze eğitim endişeyle başlıyor…

Covid-19 salgını nedeniyle ara verilen yüz yüze eğitim sıkıntılı da olsa 6 Eylül’de başlayacak. Vaka artışlarının yüksek olduğu bir dönemde okulların, yeterli önlemler alınmadan açılıyor olması ise endişe yaratıyor.

Batuhan SERİM

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CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu da, 6 Eylül'de başlayacak yüz yüze eğitime ilişkin “İstanbul'da Eğitimde İdealler ve Gerçekler” konulu basın açıklaması yaptı.

Bayrampaşa Cevatpaşa Ortaokulu önünde konuşan Kaftancıoğlu, “İstanbul'da ilk ve orta eğitim düzeyinde 3 milyonun üzerinde öğrencimizin, 7 binin üzerinde okulda, 170 bin civarında öğretmen tarafından eğitim aldığını söyleyebiliriz. Bu kadar öğrenci hangi koşullarda yüz yüze eğitime başlayacak?” diye sordu ve bir ay boyunca yaptıkları araştırmanın sonucunu şu şekilde paylaştı:

“EK ÖĞRETMEN VE EK TEMİZLİK GÖREVLİSİ İHTİYACI BİR YIL ÖNCESİNDEN BELLİYDİ”

* 19 Temmuz 2021 Bakanlar Kurulu kararı sonrasında, ‘Covid-19 Salgınında Okullarda Alınması Gereken Önlemler Rehberi' hazırlandı.

* Bugün itibariyle ihtiyaç olan ek öğretmen ihtiyacı, ek temizlik görevlisi ihtiyacı bir yıl öncesinden belliydi.

* Mesaisini, zihnini; kent rantına dayalı çılgın projeye ayıran, çocuklarımızın geleceği için hiçbir somut adım atmayan iktidar ne yazık ki Bakanına af diletmek ve Meclis'te vekillerimizin sorduğu soruları yanıtsız bırakmak dışında hiçbir şey yapmadı.

“GENEL OLARAK SINIFLAR 30 KİŞİNİN ÜZERİNDE”

* Yüz yüze eğitim için okullarımıza iletilmek üzere ne kadar ek bütçe ayırdınız? Pandemi gerçekliğinde sen ek bütçeyi oluşturmak zorundasın.

* Ek derslikler oluşturuldu mu? Ek derslikler oluşturulamadığı için henüz, Sancaktepe Sarıgazi Ahmet Keleşoğlu İlkokulu'nun 1-H sınıfını lütfen gidin sorun.

* Bu çocuklar kaç metrekare sınıfta kaç kişi eğitim görecekler, öğrenin. 49 kişi… Pazartesi günü başlayacak yüz yüze eğitimde 49 kişi… Sadece Sancaktepe Sarıgazi Ahmet Keleşoğlu İlkokulu'nun 1-H sınıfında değil, İstanbul'un bütün okullarında şu andaki acı gerçekliğimiz bu.

* Genel olarak sınıflar 30 kişinin üzerinde. 40 kişinin üzerinde olan sınıf mevcutları var. ‘İdealler metninde' yazmışsın, ‘Öğrenciler arası 1.5 metre sosyal mesafe koyacaksın' demişsin. Nasıl yapılsın? Yapılamıyor.

* Çünkü sadece söylemişsin, yapılması için gerekli koşulları oluşturmamışsın, takip etmiyorsun.

“'HADİ BAŞINIZIN ÇARESİNE BAKIN' DENİLMİŞ”

* İdealler metninde', okulların hijyeni ve temizlik koşullarının sağlanması için 6 bin ek personel, çoğu da temizlik personeli olmak üzere, alınacağı söylenmiş. 6 bin tane ek personel alınmamış, alındıysa bile okullarda kimsenin haberi yok. Bir yıldır okullarımız kapalı.

* Hijyen koşullarının planlanması, bu hijyeni sağlayacak görevlilerin önceden alınması, bu kişilere pandemiye göre eğitim verilmesi bu kadar mı zor… Şu anda personel yok.

* Alınsa bile bulunacak personel, oradaki süreci öğrenerek uygulamaya çalışacak. Olmaz. Çocuklarımızın eğitimi tesadüflere, şanslara bırakılamayacak kadar önemli.

* Okulun metrekaresine bakılmadan, öğrenci sayısına bakılmadan hemen hemen her okula standart olarak 20 kutu maske, 10 litre dezenfektan bırakılmış, ‘Hadi başınızın çaresine bakın' denilmiş.

