Yüz yüze eğitimde kaç sınıf kapatıldı? Milli Eğitim Bakanı Özer açıkladı

Yüz yüze eğitimle ilgili değerlendirmede bulunan Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, "Şu anda 71 bin 320 okulumuzdan hiçbirisi vaka veya yakın temas nedeniyle kapatılmadı. Elbette kapatılan sınıflarımız var. Rakamlar değişiyor" dedi. Artan corona vakalarına da değinen Bakan Özer, "Vaka trendi artıyorsa bu artış sınıflara da yansıyor" ifadelerini kullandı. Öte yandan Bakan Özer, hafta sonu eğitimiyle ilgili de açıklamada bulundu.

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Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, katıldığı canlı yayında açıklamalarda bulundu. Yüz yüze eğitimle ilgili Bakan Özer, şu ifadeleri kullandı;

*Şu ana kadar tüm sınıfları kapatılan hiçbir okul yok. Vaka trendi artıyorsa bu artış sınıflara da yansıyor. Kapatılan sınıflarda eğitime 14 gün sonra geri dönülüyor.

*Şu anda 71 bin 320 okulumuzdan hiçbirisi vaka veya yakın temas nedeniyle kapatılmadı.

*200’e yakın okul ikili eğitime geçti, yaygın bir durum yok.

ÖĞRETMENLERİN KAÇI AŞILI?

*17 Eylül itibariyle bir doz aşı olan öğretmen oranı yüzde 92. Öğretmenlerde aşılanma oranı Türkiye ortalamasının üzerinde.

HAFTASONU EĞİTİM YAPILACAK MI?

*Bu konuyla ilgili sistematik bir yaklaşımımız yok. Sorun bazlı okullarda çözümler üretiyoruz.

ÖĞRENCİLERE YAPILAN TESTLER

*Bu konuda hassas davranılıyor, velinin rızası olmadan öğrencilere test yapılmayacak. Öğrencilerin burnundan PCR testi için örnek alınmayacak.