Yüz yüze eğitimde maske kararı

Milli Eğitim Bakanı Özer, 81 il Milli Eğitim Müdürü ile toplantı yaptı. Bakan Özer, "Yüz yüze eğitimin aksamaması için maske, mesafe ve hijyenden taviz yok" ifadelerini kullandı.

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Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, “Okullarda yüz yüze eğitimin bir kez daha aksamaması için maske, mesafe ve hijyen kurallarından asla taviz vermeyeceğiz. Öğrencilerimiz, öğretmenlerimiz ve diğer eğitim çalışanlarımız; okula maske takarak gelecekler. Öğrenci ve personelimizin okul içinde maskeye ihtiyaç duymaları durumunda okul idarelerimiz ücretsiz maske temin edecek. Kurum personeli ve öğrenciler dışındaki kişilerin okula giriş ve çıkışları okul yönetimleri tarafından sınırlandırılacak” diye konuştu

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