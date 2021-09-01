Yüz yüze eğitimde sayılı günler kala Milli Eğitim Bakanı Özer’den kritik açıklama

Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, yüz yüze eğitimle ilgili, "Tüm öğretmen ve öğrencilerimizin belirlenen kurallara riayet etme konusunda azami hassasiyet göstereceklerine inanıyorum. İnanıyorum ki kurallara riayet edersek, okullarımızı açık tutmaya devam edebiliriz" dedi.

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Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, Şehit Bayram Tatar İlkokulu’nun açılışı ve 2021-2022 eğitim öğretim yılı uyum eğitimi törenine katılmak üzere Şırnak’a gitti.

Burada yaptığı konuşmada yüz yüze eğitime değinen Bakan Özer, “Çocuklarımız, öğretmenlerimiz ve camiamızın diğer çalışanları bu buluşmayı uzun zamandır sabırsızlıkla bekliyorlar. 81 ilimizde, ilçelerimizde, beldelerimizde her yerde okullarımızın sağlıklı bir şekilde, kapanmadan yüz yüze eğitime devam edebilmesi için her türlü önlemi almış bulunuyoruz” dedi.

“KURALLARA RİAYET EDERSEK…”

Okulların açık kalması için belirli şartların olduğuna değinen Bakan Özer, “Tüm öğretmen ve öğrencilerimizin belirlenen kurallara riayet etme konusunda azami hassasiyet göstereceklerine inanıyorum. İnanıyorum ki kurallara riayet edersek, okullarımızı açık tutmaya devam edebiliriz” diye konuştu.

ÖĞRETMEN ATAMASI

3 Eylül’de yurt genelinde 20 bin öğretmen atanacağını anımsatan Bakan Özer, Şırnak’a pozitif bir ayrımcılık yaparak, atamaların yüzde 10’luk kısmını bu kente yapacaklarını söyledi. Bakan Özer, şu ifadeleri kullandı;

*Bugün Şırnak’ta bulunmamızın elbette çok güzel bir anlamı var. Bir çocuk, her nerede ve hangi ailede doğarsa doğsun biz ona kaliteli bir eğitim vaat edebiliyorsak eğitimde fırsat eşitliği var diyebiliriz. Fırsat eşitliği tüm çocukları okullara kayıt yapmakla başlar.

*2003 yılından itibaren okullarımızda ders kitaplarımızın tamamını ücretsiz olarak dağıtıyoruz. 2021-2022 eğitim öğretim yılı itibarıyla da çocuklarımız sınıflarına gittiğinde kitaplarını sıralarının üzerinde bulacaklar.

*Özellikle kız çocuklarımızın okullaşma oranlarını arttırmak için ailelere şartlı nakit transferleri yapmaya devam ediyoruz. Şırnak’ta öğretmen sayımız neredeyse 5 kat artmış. 2003te öğretmen sayımız 1948 iken bugün Şırnak’ta 9132 öğretmenimiz görev yapmakta.

*2003 yılında Şırnak’ta toplam 270 okul varken günümüzde sadece okul öncesi eğitimde toplam 292 okul bulunmakta. Şırnak’ta toplam okul sayımız günümüzde 751e çıkmış bulunuyor.

*Yine geçmişte 1555 olan derslik sayısı 2021 eğitim öğretim yılı itibarıyla 7 binlere ulaşmış bulunmaktadır. 2002de aynı derslikte öğrenim gören öğrenci sayımız 50 bin civarındayken yani bir sınıfta yaklaşık 50 öğrenci bulunmaktayken bu sayı 27’lere düşmüş bulunmakta.

*Bu yatırımlarımızın sonuçlarının rakamlara yansımış olmasından da büyük mutluluk duyuyorum. Örneğin 2002-2003 eğitim öğretim yılında Şırnak’ta öğrenci sayımız 78 bin 402 iken bugün bu sayı 164 bin 394 olmuştur.

*Bütün bu çabalar her bir çocuğumuzun eğitim almasına verdiğimiz önemin göstergesidir. Bu çabalarımız hız kesmeden devam edecektir. Milli Eğitim Bakanlığı olarak çocuklarımız hangi kökenden gelirse gelsin, ailelerinin geliri ne olursa olsun, ailelerinin eğitimleri hangi düzeyde olursa olsun, onlara fırsat eşitliği çerçevesinde en kaliteli hizmeti sunmaya çalışıyoruz, çalışmaya da devam edeceğiz. DHA