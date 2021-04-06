Yüz yüze eğitimde ürküten rakamlar

Halil ATAŞ

İlker KILIÇASLAN

Son günlerde tırmanışa geçen vaka sayılarıyla birlikte okullarda da tehlike çanları çaldı. Eğitim emekçileri birçok şehirde yaptıkları açıklamalarla seslerini duyurmaya çalıştı.

Eğitim-Sen Manisa Şube Başkanı İsmail Şener, öğretmenler ile birlikte Manisa İl Milli Eğitim binasının önünde yaptığı basın açıklamasında, il genelinde 200 öğretmen, 700 öğrencinin karantinada olduğunu ve 6 okulun daha karantinaya alındığını dile getirdi. Şube Başkanı Şener, sayının Nisan ayı sonuna kadar artabileceğini belirterek, MEB'in bir an önce öğretmenlerin aşılamasına hız vermesi gerektiğini söyledi.

Bursa’da vaka artışı yüzde 358 oranında arttı. Okullarda da durum hiç iç açıcı değil. Kentte sadece dün 84 öğretmenin Covid-19 testi pozitif çıktı.

“BİR GÜNDE 84 ÖĞRETMEN POZİTİF ÇIKTI”

Eğitim İş Bursa Şubesi Başkanı Yeliz Toy, “Eğitim kurumlarında her geçen gün vaka sayıları hızla artmaktadır. Bugün ilimizde Covid-19 pozitif olduğunu bildiren öğretmen sayımız 84” dedi.

“TEST YAPILMAMIŞ YADA SONUCUNU ALAMIMIŞ ÖĞRETMENLERİMİZ VAR”

“Halen çok sayıda arkadaşımız test yaptırmamış ya da test sonucunu almamıştır” diyen Yeliz Toy şunları söyledi ;

“Oysa ilimizde aşılanan eğitim çalışanı oranı yalnızca yüzde 4’tür. Bunun yanın sıra çok sayıda öğrencimiz karantinaya alınmış, sınıflar kapatılmıştır. Hükümet, tehlike çanlarının böylesi sesli çaldığı bir dönemde salgını zayıflatmak için kararlar almak bir yana dursun, aşılama sürecini tamamlamadan yüz yüze eğitimi başlatarak ateşe körükle gitmiştir.”

“OKULLARDAN YÜKSELEN SES ZİL DEĞİL, SALGININ ALARMIDIR”

Eğitim-İş olarak; MEB’e ve öznelerinin neredeyse hepsi, hiçbir ülkede olmayan “devlet büyüğü” kriteriyle aşılanan hükümete seslendiklerini belirten Yeliz Toy, “Vakalar yükselmektedir. Virüsün daha bulaşıcı olan varyantları hızla yayılmaktadır. Okullardan yükselen ses teneffüs zili değil, salgının alarm sesidir. Bu sesi duyup, yüz yüze eğitimi aşılama tamamlandıktan sonraya ertelemezseniz, birçok cana kıymış, toplum sağlığına ihanet etmiş olacaksınız!” şeklinde konuştu.

MANİSA ŞUBESİ: “VAKA ARTIŞLARI NE İKTİDARIN NE DE MEB'İN UMRUNDA”



Eğitim-Sen Manisa Şube Başkanı İsmail Şener, sendikaya üye öğretmenler ve CHP'liler ile birlikte il genelinde okullarda yaşanan vaka artışına dikkat çekmek için Manisa İl Milli Eğitim binasının önünde basın açıklaması yaptı. Basın açıklamasına katılan öğretmenler attıkları ‘Vakalara Seyirci kalmayacağız', ‘Ders Yaparken Ölmek İstemiyoruz' sloganları kadar ellerindeki ‘Okullar Lebaleb Covid', ‘Aşı Nerede', ‘Bakan Aşı Olunca Öğretmen Korunmaz' yazılı dövizlerde dikkat çekti.

Eğitim-Sen Manisa Şube Başkanı İsmail Şener açıklamasında, Türkiye'deki vaka sayılarında yaşanan artışa rağmen öğretmenlerin ve öğrencilerin hayatlarını riske atarak eğitime devam ettiğini dile getirdi. Özellikle son aylarda okullarda yaşanan vaka artışlarının iktidarın umurunda olmadığına dikkat çeken şube başkanı Şener şöyle konuştu:

“Vakaların patladığı bu dönemde okullarımızdaki vaka artışları ne MEB'in ne de iktidarın umurundadır. Tüm eğitim bileşenleri kaygıyla okula giderken ve hemen her gün bir yerlerde bir okul kapatılırken; öğrencilerimize, öğretmenlerimize, hizmetli ve memurlarımıza pozitif ya da temaslı teşhisi konulurken; tek adam, sağlık bakanı ve MEB her şeyin yolunda olduğu algısı yaratarak yüz yüze eğitime katılımın ne kadar yüksek olduğunu açıklamaktadır. Birçok il ve bölge kırmızıya dönerken hiç rahatsızlık duymadan yapılan bu açıklamalar sorumlular ve bakanlığın duyarlıktan ne denli uzak olduğunu ortaya koymaktadır.”

MANİSA'DAKİ EĞİTİMDE ÜRKÜTEN RAKAMLARI AÇIKLADI

15 Şubat-4 Nisan tarihleri arasında Türkiye genelinde 2 bin 558 öğretmenin, 3 bin 379 öğrencinin Covid-19'a yakalandığını ve 16 öğretmenin ise virüs sebebiyle hayatını kaybettiğini hatırlatan şube başkanı Şener, Manisa eğitimde ürküten rakamları açıkladı.

Manisa'da eğitim camiasında Covid-19 vaka sayılarının her geçen gün artığına dikkat çeken şube başkanı Şener şu ifadeleri kullandı:

“Manisa'da şu anda 13 bin 910 öğretmen görev yapmaktadır. Şuana kadar aşı olan öğretmen sayımız ise 1900 civarındadır. İş yeri temsilcilerimiz ve ilçe temsilcilerimizden aldığımız bilgilere göre şuanda ilimizde 200'den fazla öğretmenimiz ve 700 civarında öğrencimiz Covid-19 sebebiyle karantinaya alınırken, 6 okulumuz ise karantina altındadır. Bu veriler ilimiz için ciddi rakamlardır. Ayrıca her geçen gün bu sayı artmaktadır. Nisan ayı sonuna kadar bu rakamların daha büyük boyutlara ulaşacağına inanıyoruz. MEB yetkilileri ise eğitimdeki giderek büyüyen tehlikenin boyutunu bizden gizlemektedirler.”

“ÖNLEM ALINMAZSA OKULLARDA BOYKOT YAPACAĞIZ”

Eğitim camiasında Covid-19 vaka sayısında artış yaşanmasına rağmen MEB'in okullarda halen önlem almadığının altını çizen şube başkanı Şener, bakanlık ve yerel yöneticilere çağrıda bulundu.

Şube başkanı Şener, önlemler alınmadığı takdirde okullarda boykotlara başlayacaklarını söyleyerek şu ifadelere yer verdi:

“Bir an önce öğretmenlerimizin aşıları tamamlanması gerekir. Tüm toplumumuzun sağlığı tehdit altındayken sağlık örgütleri ve bilim insanları, sağlık hizmetleri, belediye temizlik hizmetleri ve gıda satışı dışında, gelir güvenceli 28 günlük tam kapanmayı önermektedirler. Bizde bu öneriyi destekliyoruz. MEB'in bir an önce okullarda gerekli tedbirleri alması ve vaka artışlarının önüne geçmesi gerekir. Önlemler alınmadığı takdirde okullarımızda boykot yapmaya başlayacağız.”

İlginizi Çekebilir EğitimSen: Önlenebilir her ölüm cinayettir