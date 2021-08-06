Ziya Selçuk nasıl bir dönem geçirdi? Yeni dönemde eğitim sistemini ne bekliyor?
Cumhurbaşkanlığı atama kararına göre, görevden affını isteyen ve af talebi kabul edilen Prof. Dr. Ziya Selçuk'tan boşalan Milli Eğitim Bakanlığı'na, Bakan Yardımcısı Prof. Dr. Mahmut Özer atanmıştı. Peki Ziya Selçuk nasıl bir dönem geçirdi? Yeni dönemde eğitim sistemini ne bekliyor? Sistemin sorunları neler? Sözcü Gazetesi Eğitim Editörü Sultan Uçar, Sözcü Web TV dijital yayınında Alişer Delek'in sorularını yanıtladı.