1 milyon işçi işini kaybedebilir

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'ın bu ay sona ereceğini açıkladığı kısa çalışma ödeneğinin yıl sonuna kadar uzatılması için TBMM'ye yasa teklifi verildi. Teklifi veren CHP Zonguldak Milletvekili Ünal Demirtaş, kısa çalışma ödeneğinin yanı sıra işten çıkarma yasağının da 31 Aralık 2021 tarihine kadar devam etmesini istedi. Demirtaş'ın teklifinde 2 bin 130 liralık işsizlik ödeneği, bin 420 liralık kısa çalışma ödeneği ve yine bin 420 lira olan nakit ücret desteğinin en az asgari ücret seviyesine, yani 2 bin 824 liraya çıkarılmasını öngören maddeler de yer alıyor.

KÖTÜYE KULLANILIYOR

Teklifinde işverenlerin işten atma yasağını “ahlak ve iyi niyet kurallarına aykırı davranış” bahanesiyle delmesini önleyecek maddelere de yer veren Demirtaş, kısa çalışmanın yıl sonuna kadar uzatılmaması halinde 1 milyona yakın işçinin işsiz kalabileceği, birçok işletmenin de kapanacağı uyarısında bulundu. Demirtaş, TBMM'de görüşülmeyi bekleyen 8 maddelik yasa teklifinin gerekçesinde, Covid-19 tedbirleri kapsamında sağlanan desteklerin yararlanma koşullarının ağırlığı, kapsamın daraltılması ve ödemelerin düşük kalması gibi nedenlerle yetersiz kaldığını belirtti.

Özellikle işten çıkarma yasağına “Ahlak ve iyi niyet kurallarına uymayan haller ve benzerleri” istisnasının getirilmesi yüzünden çok sayıda işçinin haksız yere işten atıldığını, maddeyi kötüye kullanan işverenlerin işten çıkarma yasağını delmenin bir yolu olarak görmeye başladığını bildirdi. Demirtaş, işten atılan işçileri işsizlik ödeneği, işe iade, ihbar ve kıdem tazminatı gibi yasal haklarından da mahrum bırakan bu istisnanın acilen kaldırılmasını, bu amaçla yasa teklifinde bu yönde bir madde olduğunu ifade etti.