100 bin TL’lik kredi kartı iptal edildi

SÖZCÜ’nün geçtiğimiz ay gündeme getirdiği Uluslararası Sağlık Hizmetleri A.Ş.’de (USHAŞ) bir yönetim kurulu üyesine verilen 100 bin lira harcama limitli kredi kartı iptal edildi.

Deniz AYHAN

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Kartın iptal gerekçesi olarak Sağlık Turizmi Başkanlığı tarafından “Kart ihtiyacın ortadan kalkmasını müteakip iptal edildi” açıklaması yapıldı. CHP Adana Milletvekili Burhanettin Bulut, “İnsanlar karnını bile doyuramazken, vatandaş bakkaldan utana sıkıla 50 gram zeytin, peynir alırken, bir yönetim kurulu üyesine, asgari ücretin 35 katı üzerinde harcama yetkisi verilmesi ahlaken de vicdanen de kabul edilemez” dedi.

Sayıştay'ın 2020 yılı denetim raporlarında, yüksek fiyata satın aldığı test kitleriyle gündeme gelen USHAŞ'ta bir yönetim kurulu üyesine 100 bin lira harcama limitli kredi kartı verildiği ortaya çıkmıştı. Sayıştay denetçileri 4 Kasım 2020 tarihinde yönetim kurulu kararı ile bir yönetim kurulu üyesine ad ve hesabına kullanılmak üzere aylık 100 bin lira üst limitli kredi kartı çıkarılarak serbest harcama yetkisi verildiğini tespit etmişti.