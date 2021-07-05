115 milyon liralık ihale yine özel davetle verildi

İktidar, istediği ihaleyi istediği firmalara dağıtmaya devam ediyor.

Son olarak, Trabzon’daki içme suyu ihalesi Kamu İhale Kanunu’nun önceden öngörülemeyen olağanüstü durumlar için istisna olarak 21b maddesini kullanılarak gerçekleştirildi. “Arsin (TRABZON) İçmesuyu ve İçmesuyu Paket Arıtma Tesisi İkmal İnşaatı Yapım İşi” başlıklı ihale 24 Mayıs’ta kimseye duyurulmadan kapalı kapılar ardında yapıldı. İhale, 115 milyon liraya özel olarak davet edilen Turgut Müteahhitlik’e verildi.

İKMAL İHALESİ

İhalenin dikkat çeken bir başka boyutu da ikmal yani tamamlama ihalesi olması… AKP iktidarında birçok büyük proje, ikmal ihaleleriyle ilk ihalede belirlenen bedelin çok üzerinde fiyatlara bitiriliyor. Aynı şekilde, Arsin (Trabzon) İçmesuyu İnşaatı Yapım İşi 23 Mayıs 2016 günü yapılmış ve ASF Yapı-Askar ortaklığı’na 38.3 milyon liraya verilmişti. (O tarihteki dolar kuru 2.98 TL. Bugünkü karşılığı yaklaşık 111.8 milyon TL)

TURGUT MÜTEAHHİTLİK’İN ALDIĞI KAMU İHALELERİ

Rize merkezli Turgut Müteahhitlik’in daha önce aldığı kamu ihalelerinden bazıları şöyle: Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi Geliştirme Vakfı Lojman İnşaatı, Güneysu İlçe Jandarma Komutanlığı Hizmet Binası ve Lojman İnşaatı, Rize Salarha Osman Efendi Kuran Kursu Binası, Rize Çayeli Hükümet Konağı işi, İstanbul Asya Bölgesi 3. Etap İçme Suyu isale hattı inşaatı b 3. Etap İnşaatı, Malatya Özel Harekat Bölge Müdürlüğü İnşaatı, Güneysu Eğitim Külliyesi,İstanbul Avrupa Yakası Müteferrik İçmesuyu Projesi… Firmanın halen devam eden işleri arasında Çamlıca Camii’nin hemen yanında TOKİ ihalesiyle gerçekleştirilen 666 konutluk, içinde okul, ticaret alanı, sağlık merkezi de bulunan Kirazlıtepe Kentsel Dönüşüm ve Gelişim Projesi 3. Etap’ı dikkat çekiyor.

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