128 cennet kamu arazisi daha satışa çıkarıldı

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Bodrum, Didim, Çeşme, İstanbul, Mersin ve İzmir'in dea aralarında bulunduğu 18 ilde 128 kamu arazisini satacak.

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Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı 18 ilde 128 arsayı açık artırma ile satacağını duyurdu. Arsa gelirlerinin kentsel dönüşüm hesabına aktarılacağı belirtildi.

Bakanlık, Gaziantep Şahinbey ilçesinde bir konut alanını ve Şehit Kamil ilçesinde 10'u plansız, 4'ü küçük sanayi sitesi, biri sosyal tesis alanı, biri konut alanı olmak üzere toplamda 17 alanı müzayede yolu ile satışa sunacak.

Aydın Didim'de 5'i küçük sanayi alanı, biri ticaret alanı, biri konut alanı ve biri plansız olmak üzere toplamda 8 alanı, müzayede ile satışa çıkaracak.

Muğla'nın Bodrum ilçesinde 5 konut alanı ve Fethiye ilçesinde 5 konut alanı ve bir plansız alan satışa çıkacak.

İzmir Çeşme'de 5'i konut, biri makilik ve ikisi turizm tesis alanı, İzmir Gaziemir'de 3 konut alanı, Bayındır ilçesinde ise bir sanayi alanı düzenlenecek müzayedede alıcılara sunulacak.

Diyarbakır Bağlar ve Bismil ilçelerinde toplam 16 alanı; Bağlar'da toplam 12 depolama alanı, bir akaryakıt servis istasyonu, bir tır, kamyon makine parkı alanı, bir ticaret alanı ve Bismil ilçesinde bir küçük sanayi alanı satışa çıkacak.

Eskişehir Odunpazarı'nda tamamı konut alanı olmak üzere toplam 9 alanı, Mersin'in Erdemli ilçesinde 3 turizm tesis alanı ve hem Erdemli hem de Yenişehir ilçelerinde olmak üzere toplamda 7 konut alanı satışa çıkacak.

KDV’DEN MUAF, TAPU MASRAFI YOK

KDV'den muaf ve tapu masrafı olmadan çoğunluğunu konut alanlarının oluşturduğu 18 ildeki 128 arsa 14 Aralık 2021 Salı günü satışa çıkacak. KDV'den muaf ve tapu masrafı olmadan satışa çıkacak arsalarda %25'i peşin ve 24 ay vade ile ipotekli tapu verilecek.

Açık artırma toplantısı 14 Aralık Salı günü saat 10.30'da Çevre, Şehircilik Ve İklim Değişikliği Bakanlığı Konferans Salonu ile TOKİ İstanbul Hizmet Binası Konferans Salonunda gerçekleşecek.

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