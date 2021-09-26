14.2 Milyar, öğrenciye değil köprü ve otoyollara aktı

Garantili projelere Euro’lar, dolarlar akarken öğrenciler yurt bulamıyor. CHP’li Akın, “Bu projelere giden para ile 290 yurt yapılabilirdi” dedi.

Başak KAYA

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Araç geçiş garantisi verilen otoyol ve köprülere, 2016-2020 yılları arasında yaklaşık 14 milyar 248 milyon lira tutarında ödeme yapıldı. CHP Genel Başkan Yardımcısı Ahmet Akın, “Otoyol ve köprülere ödenen garanti tutarıyla üniversite öğrencileri için yurt başına ortalama 50-60 milyon lira maliyetle yaklaşık bin kişi kapasiteli 290 yurt yapılabilirdi. Böylece en az 250 bin öğrenci için barınma imkânı sağlanırdı. İktidar kaynağı öğrenciler için değil yandaş şirketlere kullandı” dedi.

3.7 MİLYAR LİRA ÖDENDİ

Akın, yeni akademik yılla birlikte üniversite öğrencilerinin yaşadığı barınma sorununa iktidarın yetersiz yurt kontenjanlarının neden olduğunu kaydetti ve şunları söyledi: ‘'Kuzey Marmara Otoyolu'na (KMO) Yavuz Sultan Selim Köprüsü de dahil olmak üzere verilen araç geçiş garantisi nedeniyle 2016- 2020 yıllarında 5 yıl boyunca yapılan ödemenin toplam tutarı 3 milyar 782 milyon lira olarak gerçekleşti. Gebze-İzmir otoyoluna da Osmangazi Köprüsü de dahil verilen garanti kapsamında 2016-2020 yıllarında 5 yıl boyunca yapılan ödemenin toplam tutarı ise 9 milyar 469 milyon lira oldu. 20 Aralık 2016'da hizmete açılan Avrasya Tüneli'ne 2017-2020 arasında 4 yıl boyunca ödenen garanti tutarı 847 milyon lira oldu. 2020'de açılan Ankara-Niğde Karayolu için de 1 yılda 150 milyon lira garanti ödemesi gerçekleşti. Yalnızca köprü ve otoyollar için 2016-2020 yılları arasında Hazine'den toplam 14 milyar 248 milyon lira tutarında ödeme yapıldı.”

Yurt yapılsa 250 bin öğrenci barınabilirdi

Akın şu bilgileri verdi: “Resmi ihale bilgilerine göre 2020 yılında bin yatak kapasiteli öğrenci yurdunun maliyeti 50-60 milyon lira arasındadır. Son 5 yıl içinde otoyol ve köprülere ödenen garanti tutarıyla; maliyetin 60 milyon lira olduğu kabul edildiği 240, maliyetin 50 milyon lira olduğu kabul edildiğinde ise 285-290 adet yurt yapılabiliyor. Bu garanti ödemeleriyle yurt yapılsa, en az 250 bin öğrenciye barınma imkânı sağlanabilirdi.”