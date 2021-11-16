’19 katlık ihracat artışı iç piyasada şeker miktarını azalttı, fiyatlar yükseldi’

CHP Bursa Milletvekili Orhan Sarıbal, şeker fiyatlarındaki artışın TL’nin değer kaybetmesi sonrası artan ihracattan kaynaklandığını belirterek, “Covid-19 döneminde, ihtiyaç olmadığı halde patates, soğan, limon için ihracat kısıtlaması getirdiler. İthalatçı olduğumuz şekerde ise ihracatın önünü açtılar. Liranın döviz karşısında değer yitirmesiyle son 9 ayda şeker ihracatımız 19 kat arttı. Ülke gerçeklerinden o kadar habersizler ki şeker için ihracat kısıtı getirmeyi bile düşünemediler” dedi.

Halil ATAŞ

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CHP Bursa Milletvekili Orhan Sarıbal, şeker fiyatlarındaki artışın TL'nin değer kaybetmesi sonrası artan ihracattan kaynaklandığını belirtti.

“ÜRETTİĞİMİZ ŞEKER YETMİYORKEN İHRAÇ EDİLDİ”

Meclis'te yaptığı basın açıklamasında son olarak şekere yapılan yüzde 25'lik zam ile ilgili değerlendirmede bulunan Sarıbal, şöyle konuştu:

* AKP iktidara geldiğinde ülkemiz şeker ihraç ediyordu. Ancak AKP döneminde şeker ithal edilmeye başlandı. 2015 ile 2020 yılları arasında 1,3 milyon ton şeker ithalatına 588 milyon dolar ödeme yapıldı.

* Bu yıl ekonomik kriz ile birlikte döviz kurundaki yükselişten dolayı ülkemizdeki şeker fiyatları dünya fiyatlarının altında kalınca, uzun yıllar sonra tekrar ihracatçı olduk.

* 2020 yılında sadece 13 bin ton şeker ihraç eden Türkiye, bu yılın ilk 9 ayında ihracatını tam 19 kat arttırarak 240 bin ton şeker ihraç etti.

* Bu durum iç piyasada şeker miktarının azalmasına neden oldu. Çünkü ülkemiz yıllık ortalama 2,5 ton milyon şeker üretmekte olup ve 200 bin ton da şeker ithal etmekteydi.

* Ürettiğimiz şekerin bize yetmediği durumda şeker ihraç ederek iç piyasanın daralmasına neden oldu.

* Oysa bu iktidar Covid-19 döneminde üretim fazlası olan patates, soğan, limon gibi ürünler başta olmak üzere birçok üründe ihracat yasağı ya da kısıtlaması getirildi. Soğan ve patateste pazarımızı kaybettik. Ama ithalatçısı olduğunuz şeker ile ilgili kısıtlama getirmeyi düşünmediler. Ülke gerçeklerinden o kadar habersizler ki şeker için ihracat kısıtı getirmeyi bile düşünemediler.

“ŞEKERİ SERBEST PİYASAYA TESLİM ETTİLER”

2018 yılında AKP'nin halkın şeker fabrikalarından 10 tanesini 682 milyon dolara satarak şeker sektörünü serbest piyasaya teslim ettiğini söyleyen Sarıbal, şeker arzı az olduğu için sanayinin şeker ihtiyacının Nişasta Bazlı Şekerden (NBŞ) karşılandığını belirtti.

“ŞEKER ÜRETİM KOTALARI ARTTIRILMALI”

Şeker talebinin artmasından dolayı NBŞ fiyatlarının son bir yılda yüzde 100 arttığını, şeker pancarı üretimine ağırlık verilmesi gerektiğini vurgulayan Sarıbal, “Ülkemizdeki şeker kotası yıllardır aynı olup herhangi bir artış sağlanmamıştır. AKP üretmek yerine ithalatı seçtiğinden dolayı fabrikalar kapasitelerin altında kullanım ile şeker üretmekteydi. Ülkemizin şeker ihtiyacı artarken ve şeker ihracatı yapılırken üretimimizin arttırılması gerekmektedir. Önümüzdeki yıllarda çiftçinin para kazanması, tüketicinin ucuz şekere ulaşması için şeker üretim kotaları arttırılmalıdır” diye konuştu.

“KURAKLIK DESTEĞİ ÖDENMEDİ”

Kuraklıktan zarar gören çiftçilere verileceği söylenen desteğin halen ödenmediğine de dikkat çeken Sarıbal şöyle konuştu:

* Resmi Gazete'nin 1 Eylül 2021 tarihli sayısında yayımlanan Cumhurbaşkanlığı Kararı ile buğday, arpa, çavdar, yulaf, tritikale, nohut ve mercimek üreticilerinin zararına göre dekar başına 30 lira ile 100 lira arasında ödeme yapılacağı kararı alındı.

* Aradan 2,5 aydan fazla zaman geçtiği halde çiftçilerimize henüz hiçbir ödeme yapılmış değil. Bir işe yarayacağından değil ama çiftçilerimizin artan gübre, mazot, tohum, ilaç gibi girdi maliyetlerinin az da olsa karşılanması için bu desteklerin bir an önce ödenmesi gerekmektedir.

“SÜS BİTKİLERİ KDV ORANI DÜŞÜRÜLMELİ”

Pandemi sürecinde büyük sorunlar yaşayan kesimlerden birinin olan süs bitkileri üreticileri olduğunu belirterek, COVID-19 döneminde yüzde 8'e düşülen süs bitkilerinden alınan KDV'nin yeniden yüzde 18'e yükseltildiğini hatırlatan CHP’li Sarıbal, şu ifadeleri kullandı:

* Her yıl milyonlarca doların süs bitkileri ithalatına ödendiğini ama bunun 2019 Yerel Seçimlerinden sonra büyükşehir belediyelerini CHP'li başkanların yönetmeye başladığı dönemden itibaren tersine döndü. Şu anda süs bitkileri ithalatı minimize edilmiş durumda.

* Ama Covid-19'un sektöre etkileri devam ediyor. Süs bitkisi yetiştiricileri artan maliyetlere ek olarak uygulanan yüzde 18'lik katma değer vergisinden (KDV) mağdur olmaktadır. Üreticiler bu zorlu süreçte KDV'nin en azından yüzde 8'e düşürülmesini talep etmektedirler.

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