2021’de trafik cezaları el yakacak

2021’de en düşük trafik cezası 113 lirayla taşıma sınırı üstünde yolcu alan sürücülere, en yüksek ceza ise 35 bin 699 lirayla işletme şartlarına uymadan araç muayene etmeyi üçüncü kez tekrarlayanlara uygulanacak.

İşte 2021 trafik ceza tarifesi:

122 TL

Ruhsat bulundurmayanlar

Plakayı farklı yere takanlar

144 TL

Emniyet kemeri takmayanlar

Park ve duraklama yasaklarına uymayanlar

Kavşaklarda geçiş hakkına uymayanlar

Kask takmayanlar

Kurala uymayan yayalar

Rahatsız edecek düzeyde yüksek sesle müzik dinleyenler

288 TL

Engelli parkını zaptetme

314 TL

Seyir halinde cep telefonu kullananlar

Kırmızı ışıkta geçmek

Hız limitini yüzde 30 aşanlar

Muayene yaptırmayanlar

446 TL

Korsan taksi tercih eden yolcular

543 TL

Geçersiz ehliyetle araç kullananlar

551 TL

Plakanın şekliyle oynayanlar

607 TL

Tehlikeli maddeyi izinsiz taşıyanlar

652 TL

Yayaya öncelik vermeyenler

835 TL

Kış lastiği kuralına uymayanlar

1339 TL

Alkollü araç kullananlar

Aracına çakar takanlar

Hız limitini yüzde 50 aşanlar

1339 – 6700 TL

Korsan yolcu taşıyanlar

1679 TL

İkinci kez alkollü yakalananlar

2270 TL

Tescilli aracı plakasız kullananlar

2698 TL

Ehliyetsiz araç kullananlar

6700 TL

Aracıyla keyfi spin atan, drift yapanlar

6909 TL

Uyuşturucu alarak araç kullananlar

300 – 369TL

Araç yükleme kurallarına uymayanlar

SCOOTER'LARA DA CEZA

Yeni yılla birlikte ayrılmış özel yolu olmasına rağmen araç yoluna giren bisiklet ve scooterlara 314 TL ceza kesilecek. Bisiklet ve scooter'larda aşırı yük ve ikinci yolcu taşayınlara da aynı miktarda ceza yazılacak.

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