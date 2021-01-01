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2021’de trafik cezaları el yakacak

2021 yılında trafik cezaları yüzde 9.11 zamlandı. Kırmızı ışıkta geçenler, cep telefonu kullananlar 314 TL, emniyet kemeri takmayanlar 144 TL ceza ödeyecek.

Güncellenme: 11:27, 01/01/2021
Haberler Ekonomi
2021’de trafik cezaları el yakacak

2021’de en düşük trafik cezası 113 lirayla taşıma sınırı üstünde yolcu alan sürücülere, en yüksek ceza ise 35 bin 699 lirayla işletme şartlarına uymadan araç muayene etmeyi üçüncü kez tekrarlayanlara uygulanacak.

İşte 2021 trafik ceza tarifesi:

122 TL
Ruhsat bulundurmayanlar
Plakayı farklı yere takanlar

144 TL
Emniyet kemeri takmayanlar
Park ve duraklama yasaklarına uymayanlar
Kavşaklarda geçiş hakkına uymayanlar
Kask takmayanlar
Kurala uymayan yayalar
Rahatsız edecek düzeyde yüksek sesle müzik dinleyenler

288 TL
Engelli parkını zaptetme

314 TL
Seyir halinde cep telefonu kullananlar
Kırmızı ışıkta geçmek
Hız limitini yüzde 30 aşanlar
Muayene yaptırmayanlar

446 TL
Korsan taksi tercih eden yolcular

543 TL
Geçersiz ehliyetle araç kullananlar

551 TL
Plakanın şekliyle oynayanlar

607 TL
Tehlikeli maddeyi izinsiz taşıyanlar

652 TL
Yayaya öncelik vermeyenler

835 TL
Kış lastiği kuralına uymayanlar

1339 TL
Alkollü araç kullananlar
Aracına çakar takanlar
Hız limitini yüzde 50 aşanlar

1339 – 6700 TL
Korsan yolcu taşıyanlar

1679 TL
İkinci kez alkollü yakalananlar

2270 TL
Tescilli aracı plakasız kullananlar

2698 TL
Ehliyetsiz araç kullananlar

6700 TL
Aracıyla keyfi spin atan, drift yapanlar

6909 TL
Uyuşturucu alarak araç kullananlar

300 – 369TL
Araç yükleme kurallarına uymayanlar

SCOOTER'LARA DA CEZA
Yeni yılla birlikte ayrılmış özel yolu olmasına rağmen araç yoluna giren bisiklet ve scooterlara 314 TL ceza kesilecek. Bisiklet ve scooter'larda aşırı yük ve ikinci yolcu taşayınlara da aynı miktarda ceza yazılacak.

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Yayınlanma Tarihi:11:26,