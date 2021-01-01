2021’de trafik cezaları el yakacak

2021’de en düşük trafik cezası 113 lirayla taşıma sınırı üstünde yolcu alan sürücülere, en yüksek ceza ise 35 bin 699 lirayla işletme şartlarına uymadan araç muayene etmeyi üçüncü kez tekrarlayanlara uygulanacak.
İşte 2021 trafik ceza tarifesi:
122 TL
Ruhsat bulundurmayanlar
Plakayı farklı yere takanlar
144 TL
Emniyet kemeri takmayanlar
Park ve duraklama yasaklarına uymayanlar
Kavşaklarda geçiş hakkına uymayanlar
Kask takmayanlar
Kurala uymayan yayalar
Rahatsız edecek düzeyde yüksek sesle müzik dinleyenler
288 TL
Engelli parkını zaptetme
314 TL
Seyir halinde cep telefonu kullananlar
Kırmızı ışıkta geçmek
Hız limitini yüzde 30 aşanlar
Muayene yaptırmayanlar
446 TL
Korsan taksi tercih eden yolcular
543 TL
Geçersiz ehliyetle araç kullananlar
551 TL
Plakanın şekliyle oynayanlar
607 TL
Tehlikeli maddeyi izinsiz taşıyanlar
652 TL
Yayaya öncelik vermeyenler
835 TL
Kış lastiği kuralına uymayanlar
1339 TL
Alkollü araç kullananlar
Aracına çakar takanlar
Hız limitini yüzde 50 aşanlar
1339 – 6700 TL
Korsan yolcu taşıyanlar
1679 TL
İkinci kez alkollü yakalananlar
2270 TL
Tescilli aracı plakasız kullananlar
2698 TL
Ehliyetsiz araç kullananlar
6700 TL
Aracıyla keyfi spin atan, drift yapanlar
6909 TL
Uyuşturucu alarak araç kullananlar
300 – 369TL
Araç yükleme kurallarına uymayanlar
SCOOTER'LARA DA CEZA
Yeni yılla birlikte ayrılmış özel yolu olmasına rağmen araç yoluna giren bisiklet ve scooterlara 314 TL ceza kesilecek. Bisiklet ve scooter'larda aşırı yük ve ikinci yolcu taşayınlara da aynı miktarda ceza yazılacak.