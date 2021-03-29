210 işçi alımı için 22 bin 956 başvuru yapıldı

ÇAYKUR (Çay İşletmeleri Genel Müdürlüğü) bir süre önce Rize, Artvin, Trabzon ve Giresun’daki yaş çay fabrikalarında istihdam edilmek üzere çay eksperliği veya çay tarımı ve işletme teknolojisi bölümü mezunu olan ve KPSS’den 60 puan ve üzerine puan alan 200 çay eksperi ile bu 4 ilde bulunan fabrikalarda çalışmak üzere 300 beden işçisi alacağını duyurdu. İŞKUR ve ALO 170 üzerinden mevsimlik işçi alımı için binlerce kişi başvuru yaptı.

EKSPER YOK İŞÇİ ÇOK

Rize, Artvin, Trabzon ve Giresun'daki fabrikalar bünyesinde istihdam edilecek 200 adet çay eksperi alımı için başvurular Rize'deki Cumhuriyet Çay Fabrikasına yapıldı. 200 çay eksperi için aranan şartlara uyan 143 kişinin başvurusu kabul edildi.

Geri kalan 57 kişi için ise KPSS puan şartının kaldırıldığı ve tekrar ilan verileceği açıklandı. Rize’de ki fabrikalarda işe alınacak olan 210 mevsimlik işçi alımı için 22 bin 956 kişinin başvuru yaptığı belirtildi. Geri kalan 90 kontenjan için yapılan başvuruların 30 bini geçtiği ileri sürüldü.

ADANA’DA DA AYNI MANZARA

Adana Büyükşehir Belediyesi operatör şoför, ağır vasıta şoförü, büro elemanı ve park bahçelerde görevlendirmek için 200 eleman alımı için ilan verdi. İşe alınacak olan 200 eleman için şu ana kadar 52 bin kişinin başvurduğu bildirildi. Başvuranların 45 binin de üniversite mezunu olduğu açıklandı.

‘GENÇLER ÇARESİZ’

Başvuruların devam etmesi nedeniyle bu sayının daha da artması beklenirken Büyükşehir Belediye Başkanı CHP’li Zeydan Karalar, “Ülkenin geldiği nokta ne yazık ki bu. Belediyeler, bu işsizliğin altında eziliyor” dedi.

Karalar, SÖZCÜ’ye yaptığı açıklamada “200 eleman alacağız, şu ana kadar 52 bin kişi başvurdu. Bunların yüzde 90’ını da üniversite mezunları oluşturuyor. Şimdi bu üniversite mezunlarına hangi işi vereceğiz?” dedi.

TÜİK’E GÖRE İŞSİZLİK AZALIYOR

Türkiye genelinde 15 ve daha yukarı yaştaki kişilerde işsiz sayısı 2021 yılı Ocak ayında bir önceki aya göre bin kişi azalarak 3 milyon 861 bin kişi oldu. İşsizlik oranı ise 0,4 puanlık azalış ile yüzde 12,2 seviyesinde gerçekleşti.

İstihdam edilenlerin sayısı 2021 yılı Ocak ayında bir önceki aya göre 822 bin kişi artarak 27 milyon 706 bin kişi, istihdam oranı ise 1,2 puanlık artış ile yüzde 43,8 oldu.

Zamana bağlı eksik istihdam, potansiyel iş gücü ve işsizlerden oluşan atıl iş gücü oranı ise yüzde 29,1 oldu.

GENÇ İŞSİZLİK YÜZDE 24,7

15-24 yaş grubunu kapsayan genç nüfusta işsizlik oranı bir önceki aya göre 0,7 puanlık azalışla yüzde 24,7, istihdam oranı 0,5 puan artarak yüzde 30,1 oldu. Bu yaş grubunda iş gücüne katılma oranı ise bir önceki aya göre 0,2 puan artarak yüzde 39,9 seviyesinde gerçekleşti.

Ocak ayında istihdam edilenlerin sayısı bir önceki aya göre tarım sektöründe 366 bin kişi, sanayi sektöründe 14 bin kişi, hizmet sektöründe 451 bin kişi artarken inşaat sektöründe 9 bin kişi azaldı. İstihdam edilenlerin yüzde 18,6'sı tarım, yüzde 21,1'i sanayi, yüzde 5,8'i inşaat, yüzde 54,5'i ise hizmet sektöründe yer aldı.

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