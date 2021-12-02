3600 ek gösterge nedir, son durum ne? 3600 ek gösterge kimleri kapsıyor?

3600 ek gösterge öğretmen, polis, hemşire ve din görevlileri gibi çok sayıda memurun aylıkları ve emekli ikramiyelerini önemli ölçüde etkileyecek. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Erdoğan, 3600 ek gösterge ile ilgili olarak ise, "Amayla, fakatla konuşmaya gerek yok. Bu da olacak. Şu anda çalışmaları ilgili bakan arkadaşlarımız yürütüyor" diye konuştu.

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3600 ek gösterge memurların, aylık maaşlarının, emekli olduktan sonra alacakları aylıkların ve emekli ikramiyelerinin belirlenmesinde büyük rol taşıyor. Ek göstergenin yüksek olması emekli aylığı ve emekli ikramiyesinin de yüksek olacağı anlamına geliyor. İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, “3600 meselesi, Türk Polis Teşkilatı’nın anasının ak sütü gibi helaldir. Cumhurbaşkanı’mız da bundan birkaç ay önce kabinede Sayın Hazine ve Maliye Bakanı’mız ile Çalışma Bakanı’mıza talimat verdi. İnşallah 2022’de bu düğüm çözülecektir” dedi.

3600 EK GÖSTERGE NEDİR?

Memurların, aylık maaşlarının, emekli olduktan sonra alacakları aylıkların ve emekli ikramiyelerinin belirlenmesinde büyük rol taşıyan ek gösterge önemli bir unsurdur. Ek göstergenin yüksek olması emekli aylığı ve emekli ikramiyesinin de yüksek olacağı anlamına gelmektedir. Bu nedenle memurlar bulunmuş oldukları unvanlarının 1. derece kadrolar için belirlenen ek gösterge rakamlarının yüksek olmasını istemektedirler. Bu durumdan dolayı da ek göstergesi 3600 olan bir memur ile 2500 olan bir memurun alacağı zam oranları ya da maaş miktarları aynı olmaz.

Bu sebepten dolayı da bir süredir 3600 ek gösterge için heyecanlı bekleyiş sürüyor. 3600 ek göstergenin yürürlüğe girmesinin ardından öğretmen, hemşire, din görevlisi ve polislerin maaşlarında artış olacak.

3600 GÖSTERGE SON DURUM NE?

Cumhurbaşkanı Erdoğan, 3600 ek gösterge ile ilgili olarak ise, “Amayla, fakatla konuşmaya gerek yok. Bu da olacak. Şu anda çalışmaları ilgili bakan arkadaşlarımız yürütüyor” diye konuştu.

Erdoğan, asgari ücret görüşmelerine ilişkin ise, “Özellikle bu noktada toplumun yanlış yerlere sevk edilmesine fırsat vermeyin. 3600 ile ilgili olsun asgari ücretle ilgili olsun, biz halkımızı ezdirmeyeceğiz. Şimdi de asgari ücret çalışması başlatıldı, kısa zamanda açıklayacağız. Asgari ücret noktasında bugüne kadar olmuşun çok çok fevkinde bir neticeyi açıklamış olacağız” ifadesini kullandı.

Konu hakkında açıklama yapan bir başka isim olan İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, polisin 3600 ek gösterge beklentisiyle ilgili de “3600 meselesi, Türk Polis Teşkilatı’nın anasının ak sütü gibi helaldir, bu kadar basit. Emeklilik maaşıyla çalıştığı maaş arasındaki fark ve standart açık olduğu için ve bunun hakkaniyetli bir çizgiye gelmesi için böyle bir talebi ortaya koymuştur. Cumhurbaşkanı’mız da memleketimizin ölçüleri çerçevesinde bunun yapılacağını söyledi. Bundan birkaç ay önce de kabinede Sayın Hazine ve Maliye Bakanı’mız ile Çalışma Bakanı’mıza talimat verdi. İnşallah 2022’de bu düğüm çözülecektir. Polisimizi emekli olduktan sonra da yalnız bırakamayız” diye konuştu.

‘3600 MESELESİ ÖNCELİĞİMİZ’

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, bugün öncelikli meselelerinin 3600 meselesi olduğunu belirterek, “Bakanlık içinde bir kurul oluşturduk, o kurul çalışmalarını tamamladı. Şimdi diğer bakanlıklarla olan görüşmelerimiz devam ediyor. Bunun sosyal ortağı olarak Memur-Sen’in katılımıyla ele alacağız ve bu sorunu çözeceğiz” dedi.

Bakan Bilgin, bugün öncelikli meselelerinin 3600 meselesi olduğunu vurgulayarak, “Bilhassa kamu personelinin 3600 meselesi çok önemlidir. Çünkü kamuda çalışırken insanların aldıkları ücret, sahip oldukları hayat tarzını; emekli olduktan sonra kaybetmeleri çok ciddi bir sorundur. Bu, emeklilik sistemimizin ve bizim ek gösterge mekanizmasının yeniden düzenlenmesini gerektiren bir soruna işaret etmektedir. Bu bizim gündemimizdedir. Ve tabii ki bu gündemin gereğini yapacağız. Bunu bir iyi niyet ifadesi olmaktan çıkarıp, somut ve önümüzde çözülmesi gereken bir sorun haline, bir mecburiyet haline gelmiştir. Bunu da önümüzdeki günlerde; bakanlık içinde bir kurul oluşturduk o kurul çalışmalarını tamamladı. Şimdi diğer bakanlıklarla olan görüşmelerimiz devam ediyor. Bunun sosyal ortağı olarak Memur-Sen’in katılımıyla ele alacağız ve bu sorunu da çözeceğiz” diye konuştu.

KOMİSYON KURULACAK

SÖZCÜ’nün edindiği bilgilere göre, Çalışma Bakanı Bilgin’in memur toplu sözleşme görüşmelerinde sözünü verdiği 3600 ek gösterge vaadinde kritik adım atıldı. Memur-Sen Başkanı Yalçın’ın konuyu hatırlatması üzerine Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın, Bakan Bilgin’e, “3600 çalışmasını hemen başlatın, 2022 ortasına kadar da teknik çalışmayı bitirin” dediği öğrenildi. 3600 ek göstergeyle ilgili ilk teknik çalışma önümüzdeki Kasım ayındaki Kamu Personeli Danışma Kurulu’nda yapılacak. Kurulun kamu tarafı 3600 için teknik bir komisyon oluşturacak. Bu komisyonda düzenlemenin mali, sosyal güvenlik, kadro ve sosyal tarafları ortaya çıkarılacak. Komisyonda ayrıca sendikaların daha geniş kitlelere yansıtılması yönündeki talepleri de değerlendirilecek.

MEMURLARIN YÜZDE 90’I

Düzenleme öğretmen, polis, hemşire, din görevlileri ile yönetici pozisyonundaki memurları kapsıyor. Halen maaş, emekli aylığı ve emekli ikramiyeleri 2200’ün altı, 2200 ve 3000 ek göstergeye göre hesaplanan memurlardan 3600’e yükselecek olanların toplam memur sayısının yüzde 90’ını oluşturduğu belirtildi.

3600 EK GÖSTERGE İLE MAAŞ, AYLIK VE İKRAMİYE ARTACAK

3600 ek gösterge memurların maaş, emekli aylığı ve emekli ikramiyesini doğrudan etkiliyor. Halen 2200 ya da 3000 ek göstergede çalışan bir öğretmen 3600’ün yasalaşmasıyla maaşı brüt 107 lira artacak. Ancak bu öğretmen emekli olduğunda ya da 3000 göstergeye göre emekli olmuş bir öğretmenin aylığı 820 lira birden artacak. Bu memur emekli olduğunda eğer 30 yıl hizmeti varsa normal alacağı ikramiyeden 24 bin 600 lira daha fazla alacak. Ek gösterge artışı yasa değiştiği için 2008 ve sonrasında memuriyete başlayanlarda çok fazla etkili olmayacak. Düzenleme nedeniyle büyük yükün SGK’ya geleceği belirtildi.

1 MİLYON MEMUR EMEKLİ OLACAK

Binlerce kamu görevlisi, emekli olmak için bu düzenlemeyi bekliyor. Memurların maaş hesabında kullanılan kriterlerden birisi olan ek göstergedeki artış, mevcut maaşları çok az artırmakla birlikte, asıl etkiyi emeklilik ikramiyesi ve emekli maaşına yapacak.

Ek göstergenin 3600’e çıkartılması; 15.10.2008 tarihi öncesinde çalışmaya başlayan 1.5 milyon kamu çalışanının çalıştıkları sırada aldıkları maaştan çok, emekli ikramiyesi ve emekli maaşında çok ciddi artış yaratacak. 3600 ek gösterge uygulaması ile öğretmen, polis ve din görevlisinin emekli aylığı ve ikramiyeleri yüzde 22, hemşire ve yüksek öğretim mezunu olmayan din görevlisinin aylığı yüzde 25 oranında artacak.

2 milyonu aşkın memur emeklisinin yarısı da ek gösterge kapsamında olup, özellikle emekli aylığı artışı yönü ile 2.5 milyon kişiyi etkileyecek gibi görünüyor ve her yıl bu etki görülecek. Ek gösterge, ortalama bir kişide 800 TL emekli aylığı artışı demektir. Fakat 15.10.2008 sonrası memuriyete girenleri çok az etkileyecek. Toplam maliyet ise yıllık 20 milyarı bulmakla birlikte; tüm memurların kapsama alınması halinde bu tutar yıllık en az 35 milyar lirayı bulacaktır.

3600 EK GÖSTERGE MALİYETİ NE OLACAK?

İktidar tarafından 2022 yılının sonuna kadar 3600 ek gösterge verilmesi düşünülen kamu görevlileri ile ilgili yaklaşık maliyet tablosu yukarıdadır. Yukarıdaki hesaplamalar, 3600 ek göstergeye konu 4 çalışan grubu için genel ortalamalar üzerinden yapılmıştır. Diğer çalışan gruplarının dahil edilmesi toplam tutarı etkileyecektir. Yıllık tahmini maliyettir. Her yıl kapsam, ücret ve aylık artışına bağlı yıllık maliyet artacaktır. Esas yapılması gereken, verilerle aktüeryal hesaplamadır.