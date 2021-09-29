5 Aboneden 1’i faturayı zamanında ödeyemiyor

Elektrik ve doğalgazda zamların sonu gelmezken, faturasını ödeyemeyenlerin sayısı yılbaşından bu yana 5 kat arttı. CHP Genel Başkan Yardımcısı Akın “Vatandaşın artık yeni bir zammı kaldıracak ne gücü ne de tahammülü var” dedi.

Başak KAYA

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İktidar 1 Ekim'de elektrik faturalarına yeniden zam yapmaya hazırlanırken yılbaşından bu yana faturasını zamanında ödeyemeyen abone sayısı 5 kat arttı. CHP Genel Başkan Yardımcısı Ahmet Akın, “Yılbaşında 1 milyon abone faturasını gününde ödeyemezken, bu sayı dört ay sonra 5.5 milyona dayandı. Her 5 mesken abonesinden biri faturasını zamanında ödeyecek parayı bulamıyor'' dedi. Akın, “Tek başına bu durum bile iktidarın vatandaşlarımızı nasıl fakirleştirdiğinin göstergesidir. Vatandaşın artık yeni bir zammı kaldıracak ne gücü ne de tahammülü var” ifadesini kullandı.

VATANDAŞ ÖDEYEMİYOR

Bilgi Edinme Yasası kapsamında mesken, sanayi, ticarethane ve tarımsal sulama abonelerinin gününde tahsil edilemeyen fatura sayısını soran CHP'li Akın'a gelen resmi yanıt yılbaşından bu yana faturalarını zamanında ödemeyen abone sayında rekor oranda artış yaşandığını ortaya koydu. Akın, şu bilgileri verdi:

“İktidar 2021 yılının başından bu yana pandemi koşullarında ekonomik olarak zorlanan vatandaşlarımızı yalnız bıraktı. Bu durum vatandaşların elektrik faturaları ödemelerine de yansıdı. Resmi verilere göre iktidarın yanlış politikaları yüzünden yılbaşından bu yana artan hayat pahalılığı ve geçim sıkıntısı; vatandaşı faturalarını ödeyemez hale getirdi. Vatandaşlar elektrik faturasındaki tutarı ödeme zamanında denkleştirip ödeyemedi. Ocak 2021'de her 25 mesken abonesinden biri faturasını zamanında ödeyemedi. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı'nın açıkladığı resmi verilere göre faturasını zamanında tahsil edemeyen abone sayısında en yüksek artış Nisan 2021 döneminde yaşandı. Buna göre Nisan 2021'de mesken abonelerine yönelik 27 milyon 126 bin 586 fatura üretildi. Bu faturalardan 5 milyon 166 bin 439'u gününde tahsil edilemedi. Buna göre de Nisan 2021'de her 5 aboneden biri faturasını zamanında ödeyemedi. Bu durum vatandaşların yılbaşından bu yana faturalarını artık zamanında ödemekte güçlük çektiği gösterdi.”