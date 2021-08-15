6 ayda kaynağı belirsiz 9.6 milyar dolar para geldi

CHP Hatay Milletvekili Mehmet Güzelmansur, Merkez Bankası’nın açıkladığı haziran ayı ödemeler dengesi istatistiklerine göre Türkiye’ye 2021’in 6 ayında gelen kaynağı belirsiz paranın 9.6 milyar dolara ulaştığını söyledi.

CAN ÇAPAR

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Güzelmansur açıklamasında; “9.6 milyar dolar kimlerin hangi yöntemlerle getirdiği paralardır?” diye sordu.

AÇIKLANMAYA MUHTAÇ

Net hata ve noksan kaleminde izlenen kaynağı belirsiz para miktarının bu denli yüksek ve sürekli artıyor olmasının izaha muhtaç olduğunu ifade eden Güzelmansur, “Kaynağı belirsiz paranın sürekli artıyor olması kuşkuları da artırıyor. Yaklaşık 10 milyar dolarlık ölçüm hatası ya da eksik veya fazla veri derlemesi mi olur? Net hata ve noksan kaleminin bu denli yüksek olması hata veya noksanlardan daha ziyade kayıt dışı bir takım döviz girişlerinden kaynaklanıyor gibi duruyor” ifadelerini kullandı.

Kimler, hangi yöntemle getirdi?

Güzelmansur açıklamasında şu ifadelere yer verdi:

“9.6 milyar dolar kimlerin hangi yöntemlerle getirdiği paralardır? Konteynerlarla ülkeye eşya gibi sokulan paralar mı, özel jetlerle taşınan kara paraları mı, uyuşturucu paraları mı bu konu tüm yönleriyle incelenerek açıklığa kavuşturulmalıdır.”